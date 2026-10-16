FIH हॉकी प्रो लीग के शेड्यूल का ऐलान, भारतीय मेंस टीम जर्मनी के खिलाफ करेगा अभियान का आगाज

भारतीय मेंस हॉकी टीम। (Photo Credit- Hockey India)
FIH Hockey Pro League Schedule: एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2026-27 सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय मेंस हॉकी टीम जहां अगले साल 13 से 28 फरवरी तक अपने घरेलू चरण की मेजबानी करेगी, वहीं भारतीय वूमेंस टीम भी 23 से 28 फरवरी 2027 तक होम लेग की मेजबानी करेगी।
आईची-नागोया 2026 एशियन गेम्स में भारत की मेंस और वूमेंस हॉकी टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। भारतीय मेंस टीम ने जहां मलेशिया को 5-1 से हराकर एशियन गेम्स का खिताब बचाया था और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था। यह पहली बार है, जब भारतीय मेंस टीम ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ ही हरमनप्रीत सिंह भारतीय मेंस हॉकी टीम को लगातार दो गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए।
मेंस टीम की तरह वूमेंस टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया था। भारतीय वूमेंस हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ भारतीय वूमेंस हॉकी टीम ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है।
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|दिन
|तारीख
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|टीम 2
|1
|मंगलवार
|23-02-2027
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|ग्रेट ब्रिटेन
|2
|बुधवार
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|ग्रेट ब्रिटेन
|स्पेन
|3
|गुरुवार
|25-02-2027
|शाम 5:00 बजे
|भारत
|स्पेन
|4
|शुक्रवार
|26-02-2027
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|भारत
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|5
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