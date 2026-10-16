गौतम गंभीर के भारतीय गेम प्लान पर पूर्व भारतीय ओपनर ने उठाए सवाल, बताया टीम चयन में कहां हुई चूक

वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर रिंकू सिंह को भारतीय टीम से बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठाया और जोर देकर कहा कि मिडिल और लोअर ऑर्डर में अच्छा खेलने की काबिलियत उन्हें एक कीमती ऑप्शन बनाती है। अगर आप एक बैटर के नजरिए से देखें, तो रिंकू बाकी सबसे मीलों आगे हैं। वह नंबर पांच और छह पर कमाल की बैटिंग करते हैं, साथ ही वह लेफ्ट-हैंडर भी हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा है कि वह इस टीम का हिस्सा नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बॉलिंग नहीं कर सकते। मैं रजत पाटीदार का मामला समझ सकता हूं, क्योंकि वह टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और वहां कोई जगह नहीं है, लेकिन रिंकू को वहां होना चाहिए।