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गौतम गंभीर के भारतीय गेम प्लान पर पूर्व भारतीय ओपनर ने उठाए सवाल, बताया टीम चयन में कहां हुई चूक

Wasim Jaffer on Team India: पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने रिंकू सिंह को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर रखने पर गौतम गंभीर की प्‍लानिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि रिंकू में मिडिल और लोअर ऑर्डर में अकेले अपने दम गेम पलटने की काबिलियत रखते हैं। उनका टीम इंडिया का हिस्‍सा न होना बहुत बुरा है। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बॉलिंग नहीं कर सकते।
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भारत

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lokesh verma

Oct 16, 2026

Wasim Jaffer on Gautam Gambhir game plan

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। (Photo- IANS)

Wasim Jaffer on Gautam Gambhir game plan: भारत के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज वसीम जाफर का मानना ​​है कि रिंकू सिंह की गैरमौजूदगी वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भारत को नुकसान पहुंचा रही है। उनका कहना है कि रिंकू होते, तो चौथे मैच में फर्क ला सकते थे। ज्ञात हो कि भारत को बुधवार को 248 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 24 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर आ गई। शाई होप ने 50 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाकर वेस्टइंडीज को 247/3 पर पहुंचाया। जवाब में भारत 19.3 ओवर में 223 रन पर आउट हो गया।

'वह नंबर पांच और छह पर कमाल की बैटिंग करते हैं'

वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर रिंकू सिंह को भारतीय टीम से बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठाया और जोर देकर कहा कि मिडिल और लोअर ऑर्डर में अच्छा खेलने की काबिलियत उन्हें एक कीमती ऑप्शन बनाती है। अगर आप एक बैटर के नजरिए से देखें, तो रिंकू बाकी सबसे मीलों आगे हैं। वह नंबर पांच और छह पर कमाल की बैटिंग करते हैं, साथ ही वह लेफ्ट-हैंडर भी हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा है कि वह इस टीम का हिस्सा नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बॉलिंग नहीं कर सकते। मैं रजत पाटीदार का मामला समझ सकता हूं, क्योंकि वह टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और वहां कोई जगह नहीं है, लेकिन रिंकू को वहां होना चाहिए।

जाफर को लगता है कि रिंकू चौथे टी20 के दौरान भारत को गेम पलटने का मौका दे सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर रिंकू उस पोजीशन पर होते, तो आप कभी नहीं जान सकते। वह गेम बदल सकते थे। उनमें काबिलियत है और उन्होंने इस तरह से फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत सारे मैच जीते हैं।

नंबर 5 या 6 पर शानदार है रिंकू सिंह का रिकॉर्ड

बता दें कि रिंकू को भारत की प्लेइंग इलेवन में रेगुलर जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है और आखिरकार जिम्बाब्वे टूर के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इस साल उनके नंबर ठीक-ठाक रहे हैं, 13 मैचों में 25.33 के औसत और 139.44 के स्ट्राइक रेट से 152 रन बनाए हैं। उस समय उनका सबसे ज्‍यादा स्कोर नाबाद 44 रन रहा। हालांकि, टी20 में नंबर 5 या 6 पर बैटिंग करते समय उनका रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी कहता है। उन पोजीशन पर 22 पारियों में रिंकू ने 43.15 के औसत और 156.00 के स्ट्राइक रेट से 518 रन बनाए हैं, जो जाफर के हिसाब से उन्हें दी जाने वाली भूमिका में उनके असर को दिखाता है।

नमन धीर की भूमिका पर उठाए सवाल

वहीं, जाफर ने नमन धीर को टी20 टीम में शामिल करने के मैनेजमेंट के फैसले का भी आकलन किया और इस ऑलराउंडर से अपने पूरे चार ओवर फेंकने की उम्मीद करने पर शक जताया। उन्होंने कहा कि वह पावरप्ले के बाहर तब संघर्ष कर सकते हैं, क्‍योंकि उनके पास वैरिएशन की कमी है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास वैरायटी नहीं है तो ऑफ-स्पिनर के लिए पावरप्ले के बाद बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यह उम्मीद करना कि नमन धीर चार ओवर बॉलिंग करेंगे, बहुत ज्‍यादा बड़ी सोच है। जाफर ने आगे कहा कि टी20 टीम में उनकी जगह के लिए धीर का बैट से योगदान बहुत ज़रूरी होगा। हालांकि उन्‍होंने तीन इनिंग्स में सिर्फ 14 रन बनाए हैं।

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Updated on:

16 Oct 2026 01:36 pm

Published on:

16 Oct 2026 01:36 pm

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