वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप। (Photo- IANS)
Shai Hope T20I Most 50+ Scores Record: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी पांच मैंचों की टी20 सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। 2-2 की बराबरी पर पहुंच चुकी इस सीरीज का 5वां और निर्णायक मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी। ऐसे में कैरेबियाई क्रिकेट फैंस की निगाहें एक बार फिर अपने कप्तान शाई होप पर टिकी होंगी, जो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अगर वह बेंगलुरु में 50+ स्कोर बनाने में सफल हो जाते हैं, तो वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा टी20 ऐसा करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इस मामले में वह यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच जाएंगे।
बता दें कि वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। वह चार मैचों की चार पारियों में 130.50 के औसत और 190.51 के स्ट्राइक रेट से 261 रन कूट चुके हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस दौरान 17 चौके और 20 छक्के लगाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और एक अर्धशतक आया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उनके हमवतन शेरफेन रदरफोर्ड हैं, जिन्होंने चार मैचों की चार पारियों 73.67 के औसत और 188.89 के स्ट्राइक रेट से 221 रन बनाए हैं। जबकि तीसरे नंबर पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, जिन्होंने चार मैचों की चार पारियों में 53 के औसत और 214.86 के स्ट्राइक रेट से 159 रन बनाए हैं।
वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे ऊपर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल हैं, जिन्होंने अपने करियर में 16 बार ऐसा किया। शाई होप इसी सीरीज में 16वीं बार 50 से ज्यादा रन बनाकर गेल की बराबरी कर चुके हैं। अगर वह बेंगलुरु में एक बार फिर 50 से ज्यादा स्कोर बनाने में सफल हो जाते हैं, तो वह इस लिस्ट में शीर्ष पर पहुंच जाएंगे।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|शतक
|50+ स्कोर
|चौके
|छक्के
|क्रिस गेल
|79
|75
|1899
|117
|2
|16
|158
|124
|शाई होप
|74
|72
|2004
|102*
|3
|16
|153
|112
|एविन लुईस
|67
|66
|1799
|125*
|2
|15
|137
|136
|ब्रैंडन किंग
|87
|85
|2028
|85*
|0
|14
|213
|92
|निकोलस पूरन
|106
|97
|2275
|98
|0
|13
|152
|149
|रोवमैन पॉवेल
|124
|110
|2400
|107
|1
|11
|148
|158
|मार्लन सैमुअल्स
|67
|65
|1611
|89*
|0
|10
|144
|69
|एलपी सिमंस
|68
|67
|1527
|91*
|0
|9
|140
|68
|शिमरोन हेटमायर
|89
|79
|1759
|85
|0
|9
|123
|108
|शेरफेन रदरफोर्ड
|60
|52
|1123
|84
|0
|8
|84
|72
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