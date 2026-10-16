बता दें कि वेस्‍टइंडीज के कप्‍तान शाई होप ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में जबरदस्‍त बल्‍लेबाजी का प्रदर्शन किया है। वह चार मैचों की चार पारियों में 130.50 के औसत और 190.51 के स्‍ट्राइक रेट से 261 रन कूट चुके हैं और सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले शीर्ष बल्‍लेबाज हैं। उन्‍होंने इस दौरान 17 चौके और 20 छक्‍के लगाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से दो शतक और एक अर्धशतक आया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उनके हमवतन शेरफेन रदरफोर्ड हैं, जिन्‍होंने चार मैचों की चार पारियों 73.67 के औसत और 188.89 के स्‍ट्राइक रेट से 221 रन बनाए हैं। जबकि तीसरे नंबर पर भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर हैं, जिन्‍होंने चार मैचों की चार पारियों में 53 के औसत और 214.86 के स्‍ट्राइक रेट से 159 रन बनाए हैं।