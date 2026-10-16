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IND vs WI: क्‍या बेंगलुरु में अपने सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड तोड़कर भारत रचेगा इतिहास? यहां पढ़ें एम चिन्‍नास्‍वामी की पिच रिपोर्ट

IND vs WI 4th T20I Pitch Report: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु में 17 अक्‍टूबर को खेला जाएगा। इस मैच पहले एम चिन्‍नास्‍वामी की पिच रिपोर्ट और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
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भारत

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lokesh verma

Oct 16, 2026

IND vs WI 4th T20I Pitch Report

बेंगलुरु स्थित एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम का नजारा। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

India vs West Indies 5th T20I Pitch Report: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने चौथा मुकाबला 24 रन से जीतकर पांच टी20 सीरीज को 2-2 से बराबरी पर ला दिया है। अब 5वां और आखिरी टी20 शनिवार 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में खेला जाएगा। जहां टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्‍यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम ही दर्ज है। क्‍या भारत अपने इस रिकॉर्ड को और भी बेहतर कर पाएगा? आइये इस मैच से पहले आपको एम चिन्‍नास्‍वामी की पिच रिपोर्ट के साथ यहां के आंकड़ों के बारे में बताते हैं।

एम चिन्‍नास्‍वामी की पिच रिपोर्ट

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां हमेशा से बैटिंग विकेट रही हैं। आईपीएल में यहां अक्‍सर 200 से अधिक विकेट बनते रहे हैं। हालांकि टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ तीन बार ही 200 का आंकड़ा पार हुआ है और उसमें भी दो बार भारत ने ही किया है। यहां पिच से शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन उसके बाद बल्‍लेबाजों का बोलबाला रहा है। मैदान छोटा होने के चलते यहां चौकों-छक्‍कों की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन, ओस के चलते यहां टॉस सबसे बड़ा फैक्‍टर होगा। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना पसंद करती है।

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टी20 इंटरनेशनल के सबसे बड़े स्कोर

टीमस्कोरओवररन रेटपारीविपक्षी टीमनतीजातारीख
अफगानिस्तान212/62010.60दूसरीभारतटाई17 जनवरी 2024
भारत212/42010.60पहलीअफगानिस्तानटाई17 जनवरी 2024
भारत202/62010.10पहलीइंग्लैंडजीत1 फरवरी 2017
ऑस्ट्रेलिया194/319.49.86दूसरीभारतजीत27 फरवरी 2019
भारत190/4209.50पहलीऑस्ट्रेलियाहार27 फरवरी 2019
भारत160/8208.00पहलीऑस्ट्रेलियाजीत3 दिसंबर 2023
ऑस्ट्रेलिया157/718.38.48दूसरीबांग्लादेशजीत21 मार्च 2016
बांग्लादेश156/5207.80पहलीऑस्ट्रेलियाहार21 मार्च 2016
ऑस्ट्रेलिया154/8207.70दूसरीभारतहार3 दिसंबर 2023
भारत146/7207.30पहलीबांग्लादेशजीत23 मार्च 2016

भारतीय टीम

संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वैभव सूर्यवंशी और कुलदीप यादव।

वेस्‍टइंडीज की टीम

शाई होप (कप्तान) (विकेट कीपर), ज्वेल एंड्रयू, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेस, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, कामिल पूरन, क्वेंटिन सैम्पसन, अकील हुसैन और आमिर जांगू।

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Updated on:

16 Oct 2026 09:08 am

Published on:

16 Oct 2026 09:08 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI: क्‍या बेंगलुरु में अपने सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड तोड़कर भारत रचेगा इतिहास? यहां पढ़ें एम चिन्‍नास्‍वामी की पिच रिपोर्ट

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