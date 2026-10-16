बेंगलुरु स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का नजारा। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
India vs West Indies 5th T20I Pitch Report: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने चौथा मुकाबला 24 रन से जीतकर पांच टी20 सीरीज को 2-2 से बराबरी पर ला दिया है। अब 5वां और आखिरी टी20 शनिवार 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम ही दर्ज है। क्या भारत अपने इस रिकॉर्ड को और भी बेहतर कर पाएगा? आइये इस मैच से पहले आपको एम चिन्नास्वामी की पिच रिपोर्ट के साथ यहां के आंकड़ों के बारे में बताते हैं।
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां हमेशा से बैटिंग विकेट रही हैं। आईपीएल में यहां अक्सर 200 से अधिक विकेट बनते रहे हैं। हालांकि टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ तीन बार ही 200 का आंकड़ा पार हुआ है और उसमें भी दो बार भारत ने ही किया है। यहां पिच से शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है। मैदान छोटा होने के चलते यहां चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन, ओस के चलते यहां टॉस सबसे बड़ा फैक्टर होगा। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना पसंद करती है।
|टीम
|स्कोर
|ओवर
|रन रेट
|पारी
|विपक्षी टीम
|नतीजा
|तारीख
|अफगानिस्तान
|212/6
|20
|10.60
|दूसरी
|भारत
|टाई
|17 जनवरी 2024
|भारत
|212/4
|20
|10.60
|पहली
|अफगानिस्तान
|टाई
|17 जनवरी 2024
|भारत
|202/6
|20
|10.10
|पहली
|इंग्लैंड
|जीत
|1 फरवरी 2017
|ऑस्ट्रेलिया
|194/3
|19.4
|9.86
|दूसरी
|भारत
|जीत
|27 फरवरी 2019
|भारत
|190/4
|20
|9.50
|पहली
|ऑस्ट्रेलिया
|हार
|27 फरवरी 2019
|भारत
|160/8
|20
|8.00
|पहली
|ऑस्ट्रेलिया
|जीत
|3 दिसंबर 2023
|ऑस्ट्रेलिया
|157/7
|18.3
|8.48
|दूसरी
|बांग्लादेश
|जीत
|21 मार्च 2016
|बांग्लादेश
|156/5
|20
|7.80
|पहली
|ऑस्ट्रेलिया
|हार
|21 मार्च 2016
|ऑस्ट्रेलिया
|154/8
|20
|7.70
|दूसरी
|भारत
|हार
|3 दिसंबर 2023
|भारत
|146/7
|20
|7.30
|पहली
|बांग्लादेश
|जीत
|23 मार्च 2016
संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वैभव सूर्यवंशी और कुलदीप यादव।
शाई होप (कप्तान) (विकेट कीपर), ज्वेल एंड्रयू, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेस, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ, कामिल पूरन, क्वेंटिन सैम्पसन, अकील हुसैन और आमिर जांगू।
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