बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां हमेशा से बैटिंग विकेट रही हैं। आईपीएल में यहां अक्‍सर 200 से अधिक विकेट बनते रहे हैं। हालांकि टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ तीन बार ही 200 का आंकड़ा पार हुआ है और उसमें भी दो बार भारत ने ही किया है। यहां पिच से शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन उसके बाद बल्‍लेबाजों का बोलबाला रहा है। मैदान छोटा होने के चलते यहां चौकों-छक्‍कों की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन, ओस के चलते यहां टॉस सबसे बड़ा फैक्‍टर होगा। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना पसंद करती है।