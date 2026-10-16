IND vs WI: निर्णायक T20I के लिए भारतीय टीम में होगा फेरबदल, जानें किसका कटेगा पत्ता और किसकी होगी वापसी?

IND vs WI 5th T20I Playing 11 Prediction: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बुधवार को वेस्टइंडीज ने चौथे मुकाबले को भारत को 24 रन से हराते हुए पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-2 से बराबरी पर ला खड़ा किया है। अब सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में खेला जाएगा। जहां श्रेयस अय्यर एक बार फिर प्‍लेइंग इलेवन में बदलाव के साथ उतरना चाहेंगे। आइये इस अहम मुकाबले से पहले भारत की बेस्‍ट संभावित प्‍लेइंग इलेवन क्‍या हो सकती है, इस पर एक नजर डालते हैं।