भारतीय क्रिकेटर ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा, लंबे समय से नहीं मिल रहा था मौका

पूनम ने मार्च 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ महिला वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए पूनम ने 73 वनडे में 34.83 की औसत से कुल 2,299 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। पूनम राउत ने 35 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और 719 रन बनाए, जबकि चार महिला टेस्ट मैचों में उन्होंने 264 रन बनाए। महिला टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 130 रन था, जिसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2014 में बनाया था।