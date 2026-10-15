IND-W vs ZIM-W 1st T20I: स्मृति मंधाना की कप्तानी में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी भारतीय टीम, जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

India Women vs Zimbabwe Women: भारत और जिम्बाब्वे के बीच महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 16 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमें रायपुर में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम जिम्बाब्वे के साथ पहली द्विपक्षीय महिला टी-20I सीरीज खेलेगी। वहीं रायपुर पहली बार महिला इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। हरमनप्रीत कौर की जगह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कमान अब स्मृति मंधाना के हाथों में होगी, वहीं जिम्बाब्वे टीम का नेतृत्व जोसेफिन नकोमो करेंगी।