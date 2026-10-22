Asian Para Games 2026: स्वाति चौधरी ने तीरंदाजी में रचा इतिहास, भारत की झोली में डाला एक और सिल्वर मेडल

भारतीय एथलीटों ने तीसरे दिन गेम्स कई रिकॉर्ड तोड़े, पर्सनल बेस्ट बनाया और आइची-नागोया में एक इवेंट में तीनों मेडल भी जीते। थ्रोइंग एरीना दिन का हाईलाइट रहा। भारत ने मेन्स शॉट पुट F46 में तीनों मेडल जीते। सचिन ने अपनी पहली ही कोशिश में 15.79m के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता, उनके सभी थ्रो 15m से ज्‍यादा थे। मोहम्मद यासर ने 15.06m के सीजन-बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर जीता, जबकि प्रवीण ने 13.83m के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। आयुष वर्मा ने मेन्स शॉट पुट F53 में 8.16m के थ्रो के साथ गोल्ड जीता। भाग्यश्री जाधव ने विमेंस शॉट पुट F34 में 8.19m के पर्सनल बेस्ट के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि रवि रोंगाली ने मेन्स शॉट पुट F40 में 10.02m के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता।