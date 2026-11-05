टीम इंडिया ने रिकॉर्ड छठी बार जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में जापान से पिछड़ने के बाद हासिल की जीत

Asian Hockey Champions Trophy Final, India vs Japan: गुरुवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने छठी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। मोहाली में खेले गए खिताबी मुकाबले में पहले हाफ तक जापान ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और लगातार तीसरी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत के लिए शिलानंद लकड़ा, दिलप्रीत सिंह, जुगराज सिंह और विवेक सागर प्रसाद ने गोल किए, जबकि जापान के लिए इकलौता गोल काजूमासा मासुमोतो ने तीसरे मिनट में किया था।