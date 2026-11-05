दिल्ली में होने वाला था पहला वनडे, अचानक बदला वेन्यू; अब विशाखापट्टनम में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया

BCCI की ओर से किए गए बदलाव के अनुसार, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। पहले यह मैच दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित था। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे बेंगलुरु और सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे।