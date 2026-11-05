दिल्ली में होने वाला था पहला वनडे, अचानक बदला वेन्यू; अब विशाखापट्टनम में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया

भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। (Photo- BCCI)
IND vs SL 1st ODI: दिल्ली के क्रिकेट प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है। भारत और श्रीलंका के बीच 13 दिसंबर को होने वाले पहले वनडे का वेन्यू बदल दिया गया है। अब यह मुकाबला दिल्ली की जगह विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यह बदलाव दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अनुरोध के बाद किया गया है। DDCA ने संभावित मौसम संबंधी बाधाओं और स्टेडियम में प्रस्तावित नवीनीकरण कार्यों को देखते हुए मैच का स्थान बदलने का अनुरोध किया था। अब यह मुकाबला 13 दिसंबर 2026 को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
श्रीलंका की टीम वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए दिसंबर में भारत का दौरा करेगी। इस दौरे पर श्रीलंकाई टीम तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी।
BCCI की ओर से किए गए बदलाव के अनुसार, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। पहले यह मैच दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित था। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे बेंगलुरु और सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे।
वहीं, भारत और श्रीलंका के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 22 दिसंबर को राजकोट में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 24 दिसंबर को कटक और तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 27 दिसंबर को पुणे में आयोजित होगा। टी20 इंटरनेशनल सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे।
|क्रम संख्या
|दिन
|तारीख
|समय
|मैच
|स्थान
|1
|रविवार
|13 दिसंबर 2026
|दोपहर 2:00 बजे
|पहला वनडे
|विशाखापत्तनम
|2
|बुधवार
|16 दिसंबर 2026
|दोपहर 2:00 बजे
|दूसरा वनडे
|बेंगलुरु
|3
|शनिवार
|19 दिसंबर 2026
|दोपहर 2:00 बजे
|तीसरा वनडे
|अहमदाबाद
|4
|मंगलवार
|22 दिसंबर 2026
|शाम 7:00 बजे
|पहला टी20
|राजकोट
|5
|गुरुवार
|24 दिसंबर 2026
|शाम 7:00 बजे
|दूसरा टी20
|कटक
|6
|रविवार
|27 दिसंबर 2026
|शाम 7:00 बजे
|तीसरा टी20
|पुणे
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