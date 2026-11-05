5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खेल

दिल्ली में होने वाला था पहला वनडे, अचानक बदला वेन्यू; अब विशाखापट्टनम में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया

भारत-श्रीलंका के पहले वनडे मैच का वेन्यू बदल दिया गया है। 13 दिसंबर 2026 को होने वाला मुकाबला अब दिल्ली की जगह विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 5 Nov 2026, 7:23 PM IST

IND VS SL 1st odi venue

भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। (Photo- BCCI)

IND vs SL 1st ODI: दिल्ली के क्रिकेट प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है। भारत और श्रीलंका के बीच 13 दिसंबर को होने वाले पहले वनडे का वेन्यू बदल दिया गया है। अब यह मुकाबला दिल्ली की जगह विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है।

आखिरकार क्यों किया गया बदलाव?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यह बदलाव दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अनुरोध के बाद किया गया है। DDCA ने संभावित मौसम संबंधी बाधाओं और स्टेडियम में प्रस्तावित नवीनीकरण कार्यों को देखते हुए मैच का स्थान बदलने का अनुरोध किया था। अब यह मुकाबला 13 दिसंबर 2026 को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

श्रीलंका दिसंबर में करेगी भारत का दौरा

श्रीलंका की टीम वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए दिसंबर में भारत का दौरा करेगी। इस दौरे पर श्रीलंकाई टीम तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी।

BCCI की ओर से किए गए बदलाव के अनुसार, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। पहले यह मैच दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित था। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे बेंगलुरु और सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे।

वहीं, भारत और श्रीलंका के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 22 दिसंबर को राजकोट में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 24 दिसंबर को कटक और तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 27 दिसंबर को पुणे में आयोजित होगा। टी20 इंटरनेशनल सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे।

भारत VS श्रीलंका सीरीज: पूरा शेड्यूल

क्रम संख्यादिनतारीखसमयमैचस्थान
1रविवार13 दिसंबर 2026दोपहर 2:00 बजेपहला वनडेविशाखापत्तनम
2बुधवार16 दिसंबर 2026दोपहर 2:00 बजेदूसरा वनडेबेंगलुरु
3शनिवार19 दिसंबर 2026दोपहर 2:00 बजेतीसरा वनडेअहमदाबाद
4मंगलवार22 दिसंबर 2026शाम 7:00 बजेपहला टी20राजकोट
5गुरुवार24 दिसंबर 2026शाम 7:00 बजेदूसरा टी20कटक
6रविवार27 दिसंबर 2026शाम 7:00 बजेतीसरा टी20पुणे

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

5 Nov 2026, 7:23 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / दिल्ली में होने वाला था पहला वनडे, अचानक बदला वेन्यू; अब विशाखापट्टनम में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया

बड़ी खबरें

View All

खेल

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा या लियोनेल मेसी का जादू, इंटरनेशनल फुटबॉल में गोल की रेस में कौन है नंबर-1?

Most Goals in international Football
फुटबॉल

ICC ने किया भारतीय खिलाड़ियों को नजरअंदाज! मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ’ के लिए पाकिस्तानी ऑलराउंडर हुआ नोमिनेट

Team india ranking
क्रिकेट

BAN vs WI 2nd Test: अमीर जांगू के शतक ने संभाली वेस्टइंडीज की पारी, पहले दिन स्टंप्स तक 4 विकेट पर 235 रन

Bangladesh vs West Indies 2nd Test.
क्रिकेट

U19 Asia Cup: 27 रन पर आधी टीम आउट, अंडर-19 एशिया कप में 2 बार की चैंपियन बांग्लादेश की शर्मनाक हार

Bangladesh U19 Team
क्रिकेट

वनडे-टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीत चुकी है ये टीम, लेकिन अंडर-19 एशिया कप में अधूरा है खिताब का सपना

Sri Lanka
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.