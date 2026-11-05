Cristiano Ronaldo: दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास

41 वर्षीय दिग्गज फुटबॉलर ने राष्ट्रीय टीम के बारे में कहा, 'राष्ट्रीय टीम के साथ अपने पूरे करियर के दौरान मैंने हमेशा अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर प्रदर्शन करने की कोशिश की। मैं जीतना चाहता था, बेहतर बनना चाहता था और इतिहास रचना चाहता था। मैंने हमेशा खुद से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद की। मैं हमेशा कुछ और हासिल करना चाहता था। मुझे हमेशा विश्वास था कि हम इससे भी आगे जा सकते हैं। मैंने इस जर्सी के लिए अपना सब कुछ दिया। इस सफर में कई शानदार दोपहर और यादगार रातें आईं। ऐसी जीत मिलीं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। कुछ हार ऐसी भी रहीं, जिन्हें याद करने पर आज भी दर्द होता है।