लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को कहा अलविदा, क्या अब रिटायर होगी अर्जेंटीना की नंबर 10 जर्सी?

अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी। (Photo- IANS)
Lionel Messi farewell Match: लियोनेल मेसी ने बुधवार को ब्यूनस आयर्स में बेनिन के खिलाफ खेले गए दोस्ताना मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए आखिरी बार मैदान पर उतरने के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। 39 वर्षीय मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने यह मुकाबला 3-0 से जीता। इस मुकाबले को ‘द लास्ट टैंगो’ नाम दिया गया था।
बता दें कि अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा लियोनेल मेसी ने अगस्त में ही कर दी थी। यह घोषणा अर्जेंटीना के 2026 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन से हारने के लगभग एक महीने बाद हुई थी।
दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए नंबर-10 की जर्सी पहनते हैं। उन्होंने बेनिन के खिलाफ अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला। ऐसे में दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के मन में सवाल है कि क्या उनकी नंबर-10 जर्सी भी रिटायर होगी?
दरअसल, फीफा और अन्य महासंघों (जैसे AFC, UEFA आदि) के अंतर्गत होने वाले टूर्नामेंटों के नियम इस बारे में स्पष्ट हैं। राष्ट्रीय टीमों को अपने खिलाड़ियों को लगातार क्रम में जर्सी नंबर आवंटित करने होते हैं।
उदाहरण के लिए, 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एक टीम में 26 खिलाड़ी होते हैं। इसका मतलब है कि खिलाड़ियों को 1 से 26 तक के जर्सी नंबर पहनने होते हैं। ऐसे में अर्जेंटीना अपने दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के बावजूद नंबर-10 जर्सी को रिटायर नहीं कर सकता है।
डिएगो माराडोना भी नंबर-10 की जर्सी पहनकर खेलते थे। अर्जेंटीना फुटबॉल महासंघ ने उनके सम्मान में नंबर-10 जर्सी को रिटायर करने का प्रस्ताव फीफा के सामने रखा था। फीफा ने वर्ल्ड कप 2002 से पहले अर्जेंटीना के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
उस वर्ल्ड कप में एरियल ओर्टेगा ने नंबर-10 की जर्सी पहनी थी। हालांकि, फ्रेंडली मैचों में जर्सी नंबर को लेकर नियम उतने कड़े नहीं होते हैं। ऐसे में अर्जेंटीना चाहे तो इन मुकाबलों के लिए नंबर-10 जर्सी को अलग रख सकता है।
खबर अपडेट हो रही है..
बड़ी खबरेंView All
फुटबॉल
खेल
ट्रेंडिंग