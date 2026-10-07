लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को कहा अलविदा, क्या अब रिटायर होगी अर्जेंटीना की नंबर 10 जर्सी?

Lionel Messi farewell Match: लियोनेल मेसी ने बुधवार को ब्यूनस आयर्स में बेनिन के खिलाफ खेले गए दोस्ताना मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए आखिरी बार मैदान पर उतरने के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। 39 वर्षीय मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने यह मुकाबला 3-0 से जीता। इस मुकाबले को ‘द लास्ट टैंगो’ नाम दिया गया था।