क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा या लियोनेल मेसी का जादू, इंटरनेशनल फुटबॉल में गोल की रेस में कौन है नंबर-1?

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: फुटबॉल में जब भी दुनिया के महान खिलाड़ियों का जिक्र होता है, तो मौजूदा वक्त में दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं। पहला क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरा लियोनेल मेसी। फुटबॉल की दुनिया में दोनों दिग्गजों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा मैदान के अलावा भी होती रही है। फुटबॉल प्रशंसक कभी गोल करने की होड़ तो कभी रिकॉर्ड के आधार पर दोनों खिलाड़ियों की तुलना करते रहे हैं। अब जब पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की खबर चर्चा में है, तो सवाल उठता है कि में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में किस खिलाड़ी का नाम शीर्ष पर है?