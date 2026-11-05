5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

फुटबॉल

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा या लियोनेल मेसी का जादू, इंटरनेशनल फुटबॉल में गोल की रेस में कौन है नंबर-1?

Most International Goals in Football: इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं? जानिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, अली डेई और सुनील छेत्री के इंटरनेशनल गोल और रिकॉर्ड।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 5 Nov 2026, 7:44 PM IST

Most Goals in international Football

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। (Photo- IANS)

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: फुटबॉल में जब भी दुनिया के महान खिलाड़ियों का जिक्र होता है, तो मौजूदा वक्त में दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं। पहला क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरा लियोनेल मेसी। फुटबॉल की दुनिया में दोनों दिग्गजों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा मैदान के अलावा भी होती रही है। फुटबॉल प्रशंसक कभी गोल करने की होड़ तो कभी रिकॉर्ड के आधार पर दोनों खिलाड़ियों की तुलना करते रहे हैं। अब जब पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की खबर चर्चा में है, तो सवाल उठता है कि में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में किस खिलाड़ी का नाम शीर्ष पर है?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम हैं 146 गोल

पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम पुर्तगाल के लिए अब तक 146 गोल किए हैं। रोनाल्डो ने 234 इंटरनेशनल मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है। उनकी गोल करने की क्षमता, फिटनेस और मैदान पर लगातार शानदार प्रदर्शन उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाते हैं।

Cristiano Ronaldo: दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास

ये भी पढ़ें
Cristiano Ronaldo Retirement

लियोनेल मेसी का जादू भी कम नहीं

इंटरनेशनल फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा भले ही कायम हो, लेकिन अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी का जादू भी कम नहीं है। मेसी की सबसे बड़ी ताकत उनकी शानदार ड्रिब्लिंग, सटीक पास और खेल को समझने की क्षमता है।

लियोनेल मेसी इंटरनेशनल लेवल पर सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के लिए 126 इंटरनेशनल गोल किए हैं। इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 208 मैच खेले हैं। इस तरह देखा जाए तो मेसी, रोनाल्डो से 20 गोल पीछे हैं।

ईरान के अली डेई भी सूची में शामिल

इंटरनेशनल फुटबॉल में भले ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का दबदबा हो, लेकिन ईरान के अली डेई ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने 148 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 108 गोल किए हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में वह तीसरे स्थान पर हैं।

भारत के सुनील छेत्री का भी जलवा

फीफा रैंकिंग में भारत भले ही 138वें स्थान पर हो, लेकिन सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल करने के मामले में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। सुनील छेत्री ने भारत के लिए 157 मैच खेले हैं और कुल 95 गोल किए हैं। इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल में अपनी अलग छाप छोड़ी है।

दिल्ली में होने वाला था पहला वनडे, अचानक बदला वेन्यू; अब विशाखापट्टनम में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया

ये भी पढ़ें
IND VS SL 1st odi venue

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

5 Nov 2026, 7:44 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Football News / क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा या लियोनेल मेसी का जादू, इंटरनेशनल फुटबॉल में गोल की रेस में कौन है नंबर-1?

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

Cristiano Ronaldo: दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास

Cristiano Ronaldo Retirement
फुटबॉल

Football News: संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता पर सरगुजा इलेवन का कब्जा, नाइस क्लब बलसेढ़ी को 1-0 से हराकर जीता खिताब

Football tournament in Ambikapur
अंबिकापुर

लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को कहा अलविदा, क्या अब रिटायर होगी अर्जेंटीना की नंबर 10 जर्सी?

lionel messi retirement.
फुटबॉल

India vs Brazil: 5 बार की वर्ल्‍ड चैंपियन ब्राजील ने 4-0 से जीता मैच, भारतीय टीम ने जीते करोड़ों फैंस के दिल

India vs Brazil Football Match
फुटबॉल

India vs Brazil: कोलकाता में भारतीय फुटबॉल टीम से भिड़ेगी पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील, कप्तान मारक्विन्होस बोले- ‘भारत आकर खुश हूं’

India Football Team vs Brazil
फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.