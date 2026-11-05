5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

U19 Asia Cup: 27 रन पर आधी टीम आउट, अंडर-19 एशिया कप में 2 बार की चैंपियन बांग्लादेश की शर्मनाक हार

Afghanistan U19 vs Bangladesh U19: अंडर-19 एशिया कप 2026 में अफगानिस्तान ने दो बार की चैंपियन बांग्लादेश को 113 रन से हरा दिया। 232 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 118 रन पर सिमट गई। हालांकि, बड़ी जीत के बावजूद अफगानिस्तान अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Updated: 5 Nov 2026, 5:41 PM IST

Bangladesh U19 Team

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान U19 मैच (फोटो- ACC X)

U19 Asia Cup 2026, AFG vs BAN Highlights: गुरुवार को अंडर-19 एशिया कप 2026 के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने दो बार की चैंपियन बांग्लादेश को 113 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 49 ओवर में अपने सभी विकेट गंवाकर 231 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 26वें ओवर में ही 118 रन पर ढेर हो गई। 113 रन से बड़ी जीत के बावजूद अफगानिस्तान की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है।

श्रीलंका का नेट रनरेट सबसे बेहतर

इससे पहले मुकाबले में श्रीलंका ने मलेशिया को 9 विकेट से हराया था। श्रीलंका ने मलेशिया के खिलाफ 13.5 ओवर में ही मैच जीत लिया था, जिससे उसका नेट रन रेट +4.818 हो गया, जबकि अफगानिस्तान की 113 रन से जीत के बावजूद उसका नेट रन रेट +2.260 है। यही वजह है कि अफगानिस्तान अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है।

IND U19 vs NEP U19: नेपाल के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी टीम इंडिया, जानें कब और कहां देखें लाइव

ये भी पढ़ें
Aryavir Sehwag

इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 117 रन पर अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। दोनों सलामी बल्लेबाज सिर्फ 15-15 रन बना सके, तो सुभान जाखैल ने चार रन बनाए। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज नोमन सलारजई ने 16 रन की पारी खेली। लेकिन शाह फैसल रहीमी ने 83 और ताहिर सरवरी ने 37 रन की पारी खेलकर टीम को शुरुआती झटकों से उबार दिया।

हालांकि, कप्तान सोहेल खान सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए और पुछल्ले बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके, जिससे अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम 231 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश की ओर से ताफिउल आलम ने चार विकेट चटकाए, जबकि रॉबीउल हसन ने दो विकेट हासिल किए।

27 रन पर ही ढेर हो गई बांग्लादेश की आधी टीम

232 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। पहला विकेट 7 रन पर गिर गया, तो 20 रन के स्कोर पर एक के बाद एक दो झटके लगे। 27 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई और 99 रन पर 9 बल्लेबाज आउट हो गए थे। 118 रन के स्कोर पर रूबे इस्लाम के आउट होते ही बांग्लादेश की पूरी टीम सिमट गई और अफगानिस्तान ने 113 रन से मुकाबला जीत लिया। अब अपने दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना 7 नवंबर को मलेशिया से होगा, तो वहीं बांग्लादेश की टक्कर श्रीलंका से 7 नवंबर को होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

5 Nov 2026, 5:41 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / U19 Asia Cup: 27 रन पर आधी टीम आउट, अंडर-19 एशिया कप में 2 बार की चैंपियन बांग्लादेश की शर्मनाक हार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

BAN vs WI 2nd Test: अमीर जांगू के शतक ने संभाली वेस्टइंडीज की पारी, पहले दिन स्टंप्स तक 4 विकेट पर 235 रन

Bangladesh vs West Indies 2nd Test.
क्रिकेट

वनडे-टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीत चुकी है ये टीम, लेकिन अंडर-19 एशिया कप में अधूरा है खिताब का सपना

Sri Lanka
क्रिकेट

IND U19 vs NEP U19: नेपाल के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी टीम इंडिया, जानें कब और कहां देखें लाइव

Aryavir Sehwag
क्रिकेट

U-19 Asia Cup 2026: श्रीलंका ने जीत के साथ की अपने अभियान की शुरुआत, मलेशिया को 9 विकेट से हराया

Under-19 asia cup
क्रिकेट

IPL 2027: चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बड़ी ट्रेड डील, 4 खिलाड़ियों की हुई अदला-बदली

four-player trade deal between CSK and SRH.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.