U19 Asia Cup: 27 रन पर आधी टीम आउट, अंडर-19 एशिया कप में 2 बार की चैंपियन बांग्लादेश की शर्मनाक हार

232 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। पहला विकेट 7 रन पर गिर गया, तो 20 रन के स्कोर पर एक के बाद एक दो झटके लगे। 27 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई और 99 रन पर 9 बल्लेबाज आउट हो गए थे। 118 रन के स्कोर पर रूबे इस्लाम के आउट होते ही बांग्लादेश की पूरी टीम सिमट गई और अफगानिस्तान ने 113 रन से मुकाबला जीत लिया। अब अपने दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना 7 नवंबर को मलेशिया से होगा, तो वहीं बांग्लादेश की टक्कर श्रीलंका से 7 नवंबर को होगी।