IND U19 vs NEP U19: नेपाल के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी टीम इंडिया, जानें कब और कहां देखें लाइव

अंडर-19 एशिया कप का 13वां संस्करण ओमान में खेला जा रहा है। इससे पहले खेले गए 12 संस्करणों में टीम इंडिया 8 बार चैंपियन रही है, जिसमें एक बार उसे पाकिस्तान के साथ ट्रॉफी साझा करनी पड़ी है। हालांकि, टीम इंडिया को आखिरी दोनों फाइनल में हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में इस बार यूथ टीम इंडिया अपना दबदबा कायम रखते हुए खिताब के सूखे को खत्म करना चाहेगी।