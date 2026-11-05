Ranji Trophy: संदीप सरकार की स्पिन का चला जादू, त्रिपुरा ने सौराष्ट्र को 133 रन से रौंदा

त्रिपुरा ने पहली पारी में 268 रन बनाने के बाद सौराष्ट्र को 118 रन पर ऑलआउट कर दिया। इसके बाद त्रिपुरा ने दूसरी इनिंग में 191 रन बनाए और पहली पारी की 150 रनों बढ़त के आधार पर सौराष्ट्र को जीत के लिए 342 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि टारगेट पीछा करते हुए पूर्व रणजी चैंपियन सौराष्ट्र की टीम दूसरी इनिंग में 208 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह त्रिपुरा ने यह मुकाबला 133 रन से जीत लिया।