Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली का संघर्षों से शिखर तक का सफर, जानिए करियर की उपलब्धियां और बड़े रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 2008 में अंडर-19 विश्व कप जीतने के बाद भी उनका चयन आसान नहीं था। उस समय चयनकर्ताओं के सामने अनुभवी बल्लेबाज एस. बद्रीनाथ का विकल्प भी मौजूद था। तत्कालीन मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर ने विराट कोहली की प्रतिभा पर भरोसा जताया। ऑस्ट्रेलिया में इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट के दौरान खेली गई 123 रनों की नाबाद पारी ने उनका दावा और मजबूत कर दिया। आखिरकार, 18 अगस्त 2008 को उन्हें भारतीय वनडे टीम में पदार्पण करने का मौका मिला।