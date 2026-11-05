Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली का संघर्षों से शिखर तक का सफर, जानिए करियर की उपलब्धियां और बड़े रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। (Photo Credit - IANS)
Virat Kohli 38th Birthday: भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली आज, 5 नवंबर को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में जन्मे विराट कोहली ने अपनी आकर्षक बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया में अलग पहचान बनाई है। उन्हें दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों में गिना जाता है। उन्होंने अपने बल्ले से कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में आइए जानते हैं विराट कोहली के क्रिकेट करियर के संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में।
स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का शौक था। इसी लगाव के चलते उन्होंने नौ साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। कोहली ने एकेडमी के कोच राजकुमार शर्मा के मार्गदर्शन में क्रिकेट की बारीकियां सीखीं। यहीं उनके कोच ने उन्हें 'चीकू' उपनाम दिया।
विराट कोहली ने अपने घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत अक्टूबर 2002 में दिल्ली की अंडर-15 टीम के लिए खेलते हुए की थी। उन्होंने 2002-03 में पॉली उमरीगर ट्रॉफी (Polly Umrigar Trophy) में हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट में वह अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके बाद विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2003-04 में भी वह दिल्ली की अंडर-17 टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।
विराट कोहली ने 2006 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था। उसी साल कर्नाटक के खिलाफ दिल्ली की टीम में उन्हें खेलने का मौका मिला। हालांकि, मैच के बाद जब वह घर पहुंचे तो उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली। इस मुश्किल घड़ी के बावजूद उन्होंने अगले दिन मैदान पर उतरकर 90 रनों की शानदार पारी खेली।
इसके बाद उन्हें 2008 के अंडर-19 विश्व कप में भारत की कप्तानी करने का मौका मिला। विराट कोहली की अगुवाई में भारत ने मलेशिया में आयोजित अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता। इस उपलब्धि के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली।
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 2008 में अंडर-19 विश्व कप जीतने के बाद भी उनका चयन आसान नहीं था। उस समय चयनकर्ताओं के सामने अनुभवी बल्लेबाज एस. बद्रीनाथ का विकल्प भी मौजूद था। तत्कालीन मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर ने विराट कोहली की प्रतिभा पर भरोसा जताया। ऑस्ट्रेलिया में इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट के दौरान खेली गई 123 रनों की नाबाद पारी ने उनका दावा और मजबूत कर दिया। आखिरकार, 18 अगस्त 2008 को उन्हें भारतीय वनडे टीम में पदार्पण करने का मौका मिला।
विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। इनमें सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक वनडे शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना प्रमुख है। सचिन तेंदुलकर ने जहां 49 वनडे शतक लगाए थे, वहीं विराट कोहली के नाम अब तक 55 शतक हैं।
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी वह दूसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली ने 318 मैचों की 306 पारियों में 15,183 रन बनाए हैं। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 463 मैचों की 452 पारियों में 18,426 रन बनाए हैं।
विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल) में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 565 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 632 पारियों में कुल 28,527 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 254 रन है। उनके नाम कुल 86 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं।
इस सूची में विराट कोहली से आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 664 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 34,357 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 248 रन है। सचिन तेंदुलकर के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 100 शतक दर्ज हैं।
विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने कुल 68 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 40 में जीत और 17 में हार मिली। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 11 मैच ड्रॉ भी खेले। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले भारतीय कप्तान हैं।
2018-19 में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर 2-1 से हराकर ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी।
विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने कुल 95 वनडे मैच खेले, जिनमें से 65 में जीत और 27 में हार मिली। इस दौरान एक मैच टाई रहा, जबकि दो मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला। वनडे में कप्तान के रूप में विराट कोहली ने कुल 21 शतक लगाए हैं। उनसे आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग हैं, जिनके नाम वनडे में 22 शतक दर्ज हैं।
विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने कुल 50 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। इनमें से 30 मैचों में जीत और 16 में हार मिली। दो मुकाबले टाई रहे, जबकि दो मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला।
विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वहीं, 29 जून 2024 को भारत ने टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। इस जीत के बाद विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। हालांकि, वह वनडे क्रिकेट में अभी भी सक्रिय हैं।
विराट कोहली का अगला लक्ष्य भारत को 2027 वनडे विश्व कप का खिताब दिलाना है। इसके लिए वह मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं और अपने खेल के अलग-अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं। उम्र को लेकर सवाल उठाए जाने के बावजूद उन्होंने लगातार रन बनाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया है।
क्रिकेट के प्रति अपने जुनून के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं। 2016 के आईपीएल सीजन में भी इसकी एक शानदार मिसाल देखने को मिली थी। किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ उन्होंने उस समय शानदार बल्लेबाजी की थी, जब उनके हाथ में आठ से नौ टांके लगे हुए थे।
इस मैच में उन्होंने 50 गेंदों पर 113 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और आठ छक्के निकले थे। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 15 ओवर के मैच में तीन विकेट पर 211 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब की टीम को 82 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।
विराट कोहली आईपीएल में 2008 से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से जुड़े हुए हैं। तब से लेकर अब तक फ्रेंचाइजी ने रिलीज नहीं किया है। यह उनकी काबिलियत और टीम के प्रति उनके योगदान को दर्शाता है।
उन्होंने अपने आईपीएल करियर में कुल 283 मैच खेले हैं, जिनमें 134.79 के स्ट्राइक रेट और 40.41 के औसत से कुल 9,336 रन बनाए हैं। आईपीएल में उनके नाम नौ शतक और 68 अर्धशतक दर्ज हैं।
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