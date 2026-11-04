NZ vs IND: विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड, रन चेज के मामले में निकले सबसे आगे

इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अर्शदीप सिंह ने विल यंग और हेनरी निकल्स को दहाई के आंकड़े से पहले ही पवेलियन भेज दिया। दोनों ने 9-9 रन की पारी खेली। इसके बाद टिम सीफर्ट 38 रन बनाकर गुरनूर बराड़ का शिकार हुए, तो डेरिल मिचेल 28 रन बनाकर रन आउट हो गए। टॉम लैथम 3 रन बनाकर गुरनूर बराड़ की गेंद पर उन्हें ही कैच दे बैठे और अर्शदीप सिंह ने ग्लेन फिलिप्स को 30 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया।