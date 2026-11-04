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Virat Kohli ने ODI क्रिकेट में रचा इतिहास, नंबर-3 पर 13000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्‍लेबाज बने

IND vs NZ 1st ODI: विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह नंबर-3 पर 13,000 रन के माइलस्‍टोन तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 4 Nov 2026, 2:23 PM IST

IND vs NZ 1st ODI, Virat Kohli,

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। (Photo- X/@BCCI)

India vs New Zealand 1st ODI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला बुधवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत की रन मशीन के नाम से विख्‍यात विराट कोहली ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में तीसरे नंबर पर खेलते हुए 13000 रन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही वह इतिहास रचते हुए इस माइलस्‍टोन तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले बल्‍लेबाज बन गए हैं।

विराट कोहली के आसपास भी कोई नहीं

विराट कोहली ने वे ODI इतिहास में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 13,000 रन बनाने वाले पहले बल्‍लेबाज बनने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही अब तक के सबसे महान वनडे बल्‍लेबाज में से एक के तौर पर उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। कोहली ने यह उपलब्धि उस कैटेगरी में हासिल की, जिसमें क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों का दबदबा है। उनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने वनडे में एक ही बैटिंग पोजिशन पर 13,000 रन का आंकड़ा पार किया था। उन्‍होंने नंबर-2 पर बैटिंग करते हुए 13,685 रन बनाए थे।

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कोहली के बाद दूसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग

कोहली अब नंबर-3 पर 61.61 के शानदार औसत से 13,000 रन बनाकर सबसे ज्‍यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग 42.48 की औसत से 12,662 रन बनाकर लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, उनके बाद श्रीलंका के महान खिलाड़ी कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने 44.71 की औसत से 9,747 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस 7,774 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड के केन विलियमसन 6,504 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आज़म और इंग्लैंड के जो रूट इस नंबर पर टॉप सात रन बनाने वालों की लिस्ट में शामिल हैं।

वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रैंकबल्लेबाजरनऔसत
1विराट कोहली (भारत)13,00061.61
2रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)12,66242.48
3कुमार संगकारा (श्रीलंका)9,74744.71
4जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)7,77445.72
5केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)6,50451.61
6बाबर आजम (पाकिस्तान)6,05455.54
7जो रूट (इंग्लैंड)5,52553.12

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4 Nov 2026, 2:23 PM IST

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