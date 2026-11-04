भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। (Photo- X/@BCCI)
India vs New Zealand 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला बुधवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत की रन मशीन के नाम से विख्यात विराट कोहली ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में तीसरे नंबर पर खेलते हुए 13000 रन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही वह इतिहास रचते हुए इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
विराट कोहली ने वे ODI इतिहास में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 13,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही अब तक के सबसे महान वनडे बल्लेबाज में से एक के तौर पर उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। कोहली ने यह उपलब्धि उस कैटेगरी में हासिल की, जिसमें क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों का दबदबा है। उनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने वनडे में एक ही बैटिंग पोजिशन पर 13,000 रन का आंकड़ा पार किया था। उन्होंने नंबर-2 पर बैटिंग करते हुए 13,685 रन बनाए थे।
कोहली अब नंबर-3 पर 61.61 के शानदार औसत से 13,000 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग 42.48 की औसत से 12,662 रन बनाकर लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, उनके बाद श्रीलंका के महान खिलाड़ी कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने 44.71 की औसत से 9,747 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस 7,774 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड के केन विलियमसन 6,504 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आज़म और इंग्लैंड के जो रूट इस नंबर पर टॉप सात रन बनाने वालों की लिस्ट में शामिल हैं।
|रैंक
|बल्लेबाज
|रन
|औसत
|1
|विराट कोहली (भारत)
|13,000
|61.61
|2
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|12,662
|42.48
|3
|कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|9,747
|44.71
|4
|जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|7,774
|45.72
|5
|केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)
|6,504
|51.61
|6
|बाबर आजम (पाकिस्तान)
|6,054
|55.54
|7
|जो रूट (इंग्लैंड)
|5,525
|53.12
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