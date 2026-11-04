कोहली अब नंबर-3 पर 61.61 के शानदार औसत से 13,000 रन बनाकर सबसे ज्‍यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग 42.48 की औसत से 12,662 रन बनाकर लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, उनके बाद श्रीलंका के महान खिलाड़ी कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने 44.71 की औसत से 9,747 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस 7,774 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड के केन विलियमसन 6,504 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आज़म और इंग्लैंड के जो रूट इस नंबर पर टॉप सात रन बनाने वालों की लिस्ट में शामिल हैं।