NZ vs IND 1st ODI: भारत को मिला 167 रन का संशोधित लक्ष्य, बारिश के कारण फिर रुका मैच

New Zealand vs India: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला जा रहा है। न्यूज़ीलैंड से मिले 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए थे, तभी बारिश ने मैच में खलल डाल दिया। बारिश के कारण भारत को अब 167 रन का संशोधित लक्ष्य मिला है।