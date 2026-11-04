Men’s U19 Asia Cup 2026 Live Streaming: कब-कहां देखें U-19 एशिया कप के मुकाबले, जानें पूरी जानकारी

अंडर-19 एशिया कप 2026 मेंं भारत समेत कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुपों में बांटा गया है। भारत को ग्रुप-ए में पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और नेपाल के साथ रखा गया है। ग्रुप-बी में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मलेशिया शामिल हैं। दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल मुकाबले 12 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को आयोजित होगा। टूर्नामेंट 50-ओवर फॉर्मेट में होगा। टूर्नामेंट में कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे।