अर्शदीप सिंह ने ODI क्रिकेट में रचा इतिहास, जवागल श्रीनाथ के 23 साल पुराने महारिकॉर्ड की बराबरी की

न्यूजीलैंड ने पहला झटका पांचवें ओवर में अर्शदीप सिंह ने विल यंग को 9 रन पर आउट करके दिया। अर्शदीप ने नौवें ओवर में फिर से हेनरी निकोल्स को 9 रन पर आउट किया, जिससे मेजबान टीम अपनी पारी की शुरुआत में ही मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद अर्शदीप ने काइल जैमीसन को आउट करके दिन का अपना तीसरा विकेट लिया, जिससे भारत ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। सिंह ने न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन-अप को परेशान करना जारी रखा, उन्होंने 51 गेंदों पर 30 रन पर इन-फॉर्म ग्लेन फिलिप्स को आउट करके दिन का अपना चौथा विकेट लिया। इस तरह न्‍यूजीलैंड की पारी महज 185 रनों पर समटने में अर्शदीप सिंह की भूमिका काफी अहम रही है।