NZ vs IND 1st ODI: शुभमन गिल का प्लान कर गया काम, न्यूजीलैंड के शीर्ष 3 बल्लेबाजों को एक ही तरीके से किया आउट

New Zealand vs India 1st ODI Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के बाद अब पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल एक खास रणनीति के साथ उतरे हैं और काफी हद तक उनका ये प्‍लान काम भी कर गया है, क्‍योंकि न्‍यूजीलैंड के शीर्ष तीन बल्‍लेबाज एक ही तरह से आउट हुए हैं। आखिर गिल का वह कौन-सा प्‍लान था, जिसने कीवी टीम को मैच की शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया है? आइये आपको भी बताते हैं।