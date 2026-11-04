4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ vs IND 1st ODI: शुभमन गिल का प्लान कर गया काम, न्यूजीलैंड के शीर्ष 3 बल्लेबाजों को एक ही तरीके से किया आउट

NZ vs IND 1st ODI Highlights: शुभमन गिल ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे पहले कहा था कि ऑकलैंड में अच्‍छा बाउंस मिलने की उम्‍मीद है। इसे देखते हुए वह पहले मुकाबले में 4 पेसर्स के साथ उतरे और उनका ये प्‍लान भी काम कर गया है, क्‍योंकि न्‍यूजीलैंड के शीर्ष 3 बल्‍लेबाजों पेसर्स का शिकार हुए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 4 Nov 2026, 10:08 AM IST

NZ vs IND 1st ODI Highlights

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ विकेट लेने का जश्‍न मनाते विराट कोहली और अर्शदीप सिंह। (फोटो सोर्स: BCCI)

New Zealand vs India 1st ODI Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के बाद अब पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल एक खास रणनीति के साथ उतरे हैं और काफी हद तक उनका ये प्‍लान काम भी कर गया है, क्‍योंकि न्‍यूजीलैंड के शीर्ष तीन बल्‍लेबाज एक ही तरह से आउट हुए हैं। आखिर गिल का वह कौन-सा प्‍लान था, जिसने कीवी टीम को मैच की शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया है? आइये आपको भी बताते हैं।

पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए शीर्ष तीन बल्‍लेबाज

दरअसल, शुभमन गिल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा था कि ऑकलैंड के ईडन पार्क में वह लंबे कद के तेज गेंदबाजों के साथ जाना पसंद करेंगे, क्‍योंकि यहां अच्‍छा बाउंस मिलने की उम्‍मीद है। इसी वजह से भारतीय कप्‍तान प्‍लेइंग 11 में चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरे और मैच की शुरुआत में ही विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के शीष तीन बल्‍लेबाज एक ही तरह से पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं।

6 पुल शॉट खेलकर 3 बल्‍लेबाजों ने गंवाए विकेट

बता दें कि डेरिल मिचेल ने न्‍यूजीलैंड की पारी के 20 ओवर तक पांच पुल शॉट खेले और उनसे 14 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के बाकी सभी बल्‍लेबाजों ने मिलकर छह पुल शॉट खेले, तीन रन बनाए और तीन विकेट गंवाए हैं।

अर्शदीप सिंह ने विल यंग और हेनरी निकोल्‍स को बनाया शिकार

अर्शदीप सिंह ने विल यंग को पांचवें ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली। यंग ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्‍ले का टॉप एज लेकर स्क्वायर लेग की तरफ काफी ऊपर चली गई। श्रेयस अय्यर मिड-विकेट से अपने दाएं तरफ आए और गेंद के नीचे आते हुए आराम से कैच पकड़ लिया। इस तरह अर्शदीप ने विल यंग को अपना पहला शिकार बनाया। इसके बाद अर्शदीप ने हेनरी निकोल्स को भी शॉर्ट लेंथ गेंद पर ही अपना दूसरा शिकार बनाया। हेनरी ने भी पुल शॉट मारने का प्रयास किया था।

गुरनूर बरार ने टिम सीफर्ट को अपने जाल में फंसाया

15 ओवर के बाद लंबे कद के गुरनूर बराड़ ने 140 किलोमीटर की रफ्तार से टिम सीफर्ट को शॉर्ट बॉल फेंकी। इस पर सीफर्ट ने भी पुल शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधे मिड-ऑन पर रुतुराज गायकवाड़ के हाथों में चली गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

4 Nov 2026, 10:08 AM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs IND 1st ODI: शुभमन गिल का प्लान कर गया काम, न्यूजीलैंड के शीर्ष 3 बल्लेबाजों को एक ही तरीके से किया आउट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

विराट कोहली ने चीते की तरह हवा में छलांग लगाकर पकड़ा अद्भुत कैच और फिर मनाया दिवाली स्पेशल सेलिब्रेशन

Virat Kohli Diwali Special Celebration
क्रिकेट

NZ vs IND 1st ODI: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, यहां देखें दोनों की प्‍लेइंग इलेवन

NZ vs IND 1st ODI
क्रिकेट

NZ vs IND 1st ODI: भारत-न्‍यूजीलैंड मैच पर बारिश का साया, गीले आउटफिल्‍ड की वजह से 20 मिनट देरी से हुआ टॉस

NZ vs IND 1st ODI
क्रिकेट

IND vs NZ: 315 रन का था लक्ष्य, 186 रन पर गिर गए थे 6 विकेट, अश्विन-जडेजा की जोड़ी ने बचा ली थी टीम इंडिया की हार

IND vs NZ
क्रिकेट

IND vs NZ: ऑकलैंड में 306 रन भी डिफेंड नहीं कर पाए थे भारतीय बॉलर्स, आखिरी बार यहां खूब चला था बल्लेबाजों का बल्ला

IND vs NZ
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.