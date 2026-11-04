4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ vs IND 1st ODI: भारत-न्‍यूजीलैंड मैच पर बारिश का साया, गीले आउटफिल्‍ड की वजह से टॉस में देरी

NZ vs IND 1st ODI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। जहां बारिश के चलते टॉस भी नहीं हो सका है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 4 Nov 2026, 7:20 AM IST

NZ vs IND 1st ODI

Eden Park Auckland (Pic- BCCI)

NZ vs IND 1st ODI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। लेकिन, इस मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। गीले आउट फिल्‍ड की वजह से अभी तक टॉस भी नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि हल्‍की बारिश हो सकती है, जिसके चलते टॉस में देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि टॉस भारतीय समयानुसार, 7:20 बजे होगा। वहीं, मैच तय समय से 10 मिनट बाद शुरू होगा। अच्छी खबर यह है कि कोई ओवर नहीं काटा गया है।

खबर अपडेट हो रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

4 Nov 2026, 7:20 AM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs IND 1st ODI: भारत-न्‍यूजीलैंड मैच पर बारिश का साया, गीले आउटफिल्‍ड की वजह से टॉस में देरी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

IND vs NZ: 315 रन का था लक्ष्य, 186 रन पर गिर गए थे 6 विकेट, अश्विन-जडेजा की जोड़ी ने बचा ली थी टीम इंडिया की हार

IND vs NZ
क्रिकेट

IND vs NZ: ऑकलैंड में 306 रन भी डिफेंड नहीं कर पाए थे भारतीय बॉलर्स, आखिरी बार यहां खूब चला था बल्लेबाजों का बल्ला

IND vs NZ
क्रिकेट

वनडे सीरीज से बाहर होने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को COE को घोषित किया फिट, सभी फॉर्मेट खेलने के लिए तैयार

Prasidh Krishna
क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड सीरीज के शेड्यूल से खुश नहीं हैं शुभमन गिल! बताया उनके हाथ में होता तो वो क्या करते

Shubman Gill And Rohit Sharma
क्रिकेट

IND vs NZ: पहले वनडे में ही विराट कोहली तोड़ सकते हैं सचिन-सहवाग का रिकॉर्ड, ऑकलैंड में बनाने होंगे 139 रन

New Zealand vs India ODI Head To Head
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.