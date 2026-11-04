वहीं, मिचेल सैंटनर ने कहा कि टी20 के बाद वनडे सीरीज यह सच में बहुत मजेदार। मुझे लगता है कि यह एक और अच्छी पिच है। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम की गहराई और डेवोन कॉनवे की रिकवरी को लेकर उन्‍होंने कहा कि इससे पता चलता है कि हम अभी कहां हैं। दोनों टीमों के शेड्यूल के हिसाब से यह शायद आम तौर पर होने वाले रोटेशन से थोड़ा ज़्यादा रहा है। लेकिन, जैसा मैंने कहा कि इससे खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं। इसलिए खिलाड़ी आ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। यह सच में बहुत मज़ेदार रहा है। कॉनवे अच्छा कर रहा है। कल उसके सिर में थोड़ी चोट लगी थी। वह बस आराम करेगा और वह आज नहीं खेलेगा। कॉनवे के बाहर होने से सीफर्ट को आज मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि इंडिया की तरह ही चारों बॉलर्स का मेकअप भी वैसा ही होगा।