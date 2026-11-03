IND vs NZ: ऑकलैंड में 306 रन भी डिफेंड नहीं कर पाए थे भारतीय बॉलर्स, आखिरी बार यहां खूब चला था बल्लेबाजों का बल्ला

307 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 88 रन पर ही 3 विकेट गिर गए थे। फिन एलन 22, डेवोन कॉनवे 24 और डैरिल मिचेल 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद कप्तान केन विलियमसन के 94 और टॉम लैथम के नाबाद 145 रनों की पारी ने भारतीय टीम से जीत छीन ली। उस मुकाबले में अर्शदीप सिंह भी खेले थे, जिन्होंने 8.1 ओवर में 68 रन लुटाए थे, तो वहीं उमरान मलिक ने 10 ओवर में 66 और युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 67 रन खर्च किए थे। शार्दुल ठाकुर ने भी 9 ओवर में 63 रन खर्च किए थे और उन्हें एक ही विकेट मिली थी। उस मुकाबले में 20 ओवर के बाद भारतीय टीम कोई विकेट हासिल नहीं कर पाई। इस वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा।