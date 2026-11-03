3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ: ऑकलैंड में टॉस होने वाला है सबसे अहम, पिछले 2 मैचों में रन चेज करने वाली टीमों का हुआ है बुरा हाल

India vs New Zealand 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला जाएगा। पिछले दो मुकाबलों के रिकॉर्ड को देखें तो यहां दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल रहा है। ऐसे में टॉस इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकता है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Updated: 3 Nov 2026, 4:03 PM IST

Rohit Virat

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)

India vs New Zealand 1st ODI Auckland: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला जाएगा। पिछले 3 साल में यहां पर सिर्फ दो ही मुकाबले खेले गए हैं लेकिन दोनों मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को बड़ी जीत हासिल हुई है। ऐसे में इस मुकाबले में टॉस सबसे अहम होगा। टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया था, जहां न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए थे और जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 172 रन बना सकी थी।

3 साल में ऑकलैंड में हुए 2 वनडे

25 मार्च 2023 को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच वनडे मुकाबला खेला गया था, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 274 रन बनाए थे और जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई थी और न्यूजीलैंड ने 198 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया था। इसके बाद साल 2025 में 11 जनवरी को फिर से ये दोनों टीमें आमने-सामने थीं। इस बार श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में आठ विकेट गंवाकर 290 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गई और श्रीलंका ने 140 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

IND vs NZ: हर मैच में 1-1 रन बनाकर न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा हासिल कर लेंगे बड़ी उपलब्धि, विराट-सचिन भी नहीं कर पाए ऐसा

ये भी पढ़ें
Rohit Sharma

इन दोनों मुकाबलों में एक चीज साफ है कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। न्यूजीलैंड ने यहां अब तक 80 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 37 में उसे जीत मिली, जबकि भारतीय टीम ने यहां 10 मैच खेले हैं। तीन में उसे जीत मिली है, एक मुकाबला टाई रहा है और छह में उसे हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम ने आखिरी मुकाबला यहां साल 2022 में खेला था, जब न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी।

दूसरी पारी में बल्लेबाजी होगी मुश्किल!

हालांकि इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 337 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया था। इसी मैदान पर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 153 रन को भी डिफेंड कर लिया था। अब तक यहां 86 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को 34 बार जीत मिली है और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को 47 बार जीत मिली है। लेकिन पहली पारी का औसत स्कोर 222 रन है और दूसरी पारी में औसतन 194 रन ही बनते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

3 Nov 2026, 4:03 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: ऑकलैंड में टॉस होने वाला है सबसे अहम, पिछले 2 मैचों में रन चेज करने वाली टीमों का हुआ है बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

Women’s ODI Rankings: भारतीय स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने लगाई लंबी छलांग, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर टॉप-10 में बरकरार

WOMEN'S ODI BATTING RANKINGS
क्रिकेट

Ranji Trophy: मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी से बैकफुट पर महाराष्ट्र, 150 रन के भीतर गंवाए 8 विकेट

Ranji Trophy
खेल

NZ vs IND: पहले वनडे में भारत की ताकत बढ़ाएंगे रोहित-कोहली, जानें कैसी होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

India tour of New Zealand 2026
क्रिकेट

NZ VS IND 1st ODI Pitch Report: बल्लेबाज लगाएंगे चौके-छक्के या गेंदबाजों की बोलेगी तूती, जानें ऑकलैंड की पिच का मिजाज

NZ VS IND 1st ODI Pitch Report
क्रिकेट

NZ VS IND 1st ODI: न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका, डेवोन कॉनवे भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच से बाहर

New Zealand vs India 1st ODI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.