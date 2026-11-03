IND vs NZ: ऑकलैंड में टॉस होने वाला है सबसे अहम, पिछले 2 मैचों में रन चेज करने वाली टीमों का हुआ है बुरा हाल

25 मार्च 2023 को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच वनडे मुकाबला खेला गया था, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 274 रन बनाए थे और जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई थी और न्यूजीलैंड ने 198 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया था। इसके बाद साल 2025 में 11 जनवरी को फिर से ये दोनों टीमें आमने-सामने थीं। इस बार श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में आठ विकेट गंवाकर 290 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गई और श्रीलंका ने 140 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।