NZ VS IND 1st ODI Pitch Report: बल्लेबाज लगाएंगे चौके-छक्के या गेंदबाजों की बोलेगी तूती, जानें ऑकलैंड की पिच का मिजाज

ऑकलैंड के ईडन पार्क की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है। यहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी गति और उछाल मिलती है। साथ ही, सीम मूवमेंट के कारण शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को काफी सतर्क रहना पड़ता है। खासकर शुरुआती 10 ओवरों में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक खेलना आसान होता जाएगा। इस मैदान की छोटी बाउंड्री के कारण बड़े स्कोर भी देखने को मिल सकते हैं। यहां बल्लेबाजों के लिए चौके और छक्के लगाना अपेक्षाकृत आसान रहता है। इस मुकाबले में टॉस की भूमिका भी अहम हो सकती है। शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मिलने वाली मदद को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है।