NZ VS IND 1st ODI Pitch Report: बल्लेबाज लगाएंगे चौके-छक्के या गेंदबाजों की बोलेगी तूती, जानें ऑकलैंड की पिच का मिजाज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड स्थित ईडन पार्क में खेला जाएगा। (Photo - X/@BCBtigers)
New Zealand vs India 1st ODI Auckland: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला वनडे मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। सीरीज के पहले तीन मैचों में भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि श्रेयस अय्यर उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। वहीं, न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर करेंगे। अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए यह सीरीज काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मुकाबले में ऑकलैंड की पिच की भूमिका भी काफी अहम रहने वाली है।
ऑकलैंड के ईडन पार्क की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है। यहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी गति और उछाल मिलती है। साथ ही, सीम मूवमेंट के कारण शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को काफी सतर्क रहना पड़ता है। खासकर शुरुआती 10 ओवरों में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक खेलना आसान होता जाएगा। इस मैदान की छोटी बाउंड्री के कारण बड़े स्कोर भी देखने को मिल सकते हैं। यहां बल्लेबाजों के लिए चौके और छक्के लगाना अपेक्षाकृत आसान रहता है। इस मुकाबले में टॉस की भूमिका भी अहम हो सकती है। शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मिलने वाली मदद को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है।
ऑकलैंड में अब तक कुल 80 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें न्यूजीलैंड ने 37 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि मेहमान टीमों को 36 मुकाबलों में सफलता मिली है। दो मैचों में न्यूट्रल टीमों ने जीत हासिल की है। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 32 मुकाबले जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम 43 मैचों में विजयी रही है।
वहीं, टॉस जीतने वाली टीमों ने 39 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि टॉस हारने वाली टीमों को 36 मैचों में सफलता मिली है। ऑकलैंड में दो मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि तीन मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका।
ऑकलैंड में वनडे क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस के नाम दर्ज है। उन्होंने 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 146 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं, इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड भी मार्कस स्टोइनिस के नाम है। उन्होंने 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 28 रन देकर छह विकेट हासिल किए थे।
वनडे क्रिकेट में ऑकलैंड के ईडन पार्क पर सबसे बड़े टीम स्कोर का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है। कीवी टीम ने 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच विकेट पर 340 रन बनाए थे। वहीं, इस मैदान पर सबसे कम टीम स्कोर का रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के नाम दर्ज है। कीवी टीम 2017 में श्रीलंका के खिलाफ महज 73 रन पर सिमट गई थी।
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