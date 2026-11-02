IND vs NZ: जहां खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड सीरीज का पहला वनडे, वहां टीम इंडिया के आंकड़े हैं चिंताजानक

सौरव गांगुली की कप्तानी में खेले गए उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 199 रन बनाए थे। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने भी अपने 9 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, वीरेंद्र सहवाग ने 112 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी। सहवाग के अलावा भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे। इस वजह से टीम इंडिया हार के कगार पर पहुंचने के बाद भी एक विकेट से मुकाबला जीतने में सफल रही थी।