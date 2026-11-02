IND vs NZ: हर मैच में 1-1 रन बनाकर न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा हासिल कर लेंगे बड़ी उपलब्धि, विराट-सचिन भी नहीं कर पाए ऐसा

रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 मैच खेल चुके हैं, जिनकी 32 पारियों में उन्होंने करीब 37 की औसत से 1134 रन बनाए हैं। रोहित का न्यूजीलैंड के खिलाफ हाई स्कोर 147 रन रहा है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ दो शतक और छह अर्धशतक लगाए हैं। सबसे खास बात यह है कि रोहित शर्मा आज तक न्यूजीलैंड के खिलाफ बिना खाता खोले आउट नहीं हुए हैं। ऐसे में इस पांच मैचों की वनडे सीरीज में अगर रोहित शर्मा हर मुकाबले में एक-एक रन भी बना लेते हैं, तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 से ज्यादा मैच खेलकर कभी शून्य पर आउट नहीं होने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।