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IND vs NZ: हर मैच में 1-1 रन बनाकर न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा हासिल कर लेंगे बड़ी उपलब्धि, विराट-सचिन भी नहीं कर पाए ऐसा

Rohit Sharma in IND vs NZ ODI Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के पास खास रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी शून्य पर आउट नहीं हुए हैं।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Updated: 2 Nov 2026, 9:45 PM IST

Rohit Sharma

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

Rohit Sharma vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर से शुरू होगा। इस सीरीज में एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों पर सबकी नजरें रहेंगी। सीरीज में रोहित शर्मा एक ऐसा कारनामा कर सकते हैं, जो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पूरे करियर में 42 मुकाबले खेले, जिनकी 41 पारियों में उन्होंने 1750 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका हाई स्कोर नाबाद 186 रन रहा। हालांकि, इस दौरान वह चार बार बिना खाता खोले आउट हुए।

1-1 रन बनाकर रोहित कर सकते हैं बड़ा कारनामा

दूसरी ओर, विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 36 मैचों की 36 पारियों में 1,897 रन बनाए हैं। कोहली का हाई स्कोर 154 रन है और उनका औसत करीब 58 का रहा है। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सात शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन इस दौरान वह भी एक बार बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं। लेकिन रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 से ज्यादा मैच खेलने के बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए।

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रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 मैच खेल चुके हैं, जिनकी 32 पारियों में उन्होंने करीब 37 की औसत से 1134 रन बनाए हैं। रोहित का न्यूजीलैंड के खिलाफ हाई स्कोर 147 रन रहा है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ दो शतक और छह अर्धशतक लगाए हैं। सबसे खास बात यह है कि रोहित शर्मा आज तक न्यूजीलैंड के खिलाफ बिना खाता खोले आउट नहीं हुए हैं। ऐसे में इस पांच मैचों की वनडे सीरीज में अगर रोहित शर्मा हर मुकाबले में एक-एक रन भी बना लेते हैं, तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 से ज्यादा मैच खेलकर कभी शून्य पर आउट नहीं होने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।

ये दिग्गज भी कभी 0 पर नहीं हुए आउट

न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 से ज्यादा मैच खेलने के बाद कभी शून्य पर आउट नहीं होने वाले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पहले खिलाड़ी हैं। अजहरुद्दीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 मैचों में 1118 रन बनाए, जिसमें एक शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि एमएस धोनी ने 28 मैचों में 940 रन बनाए हैं। वह भी न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी शून्य पर आउट नहीं हुए। इस सूची में टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर भी शामिल हैं। इनके अलावा केएल राहुल, शिखर धवन, नवजोत सिंह सिद्धू, सुरेश रैना और विनोद कांबली भी न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी शून्य पर आउट नहीं हुए हैं।

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Updated on:

2 Nov 2026, 9:45 PM IST

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