Rising Stars Asia Cup 2026: तिलक वर्मा बने कप्तान, अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी को भी एशिया कप की टीम में मिली जगह

India Squad for Rising Stars Asia Cup 2026: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। तिलक वर्मा को कप्तान बनाया गया है, जबकि रजत पाटीदार उपकप्तान होंगे। इस सीरीज में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी खेलते नजर आएंगे, जबकि रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव और हर्षित राणा को भी जगह मिली है। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 20 नवंबर को नेपाल से खेलेगी। उसके बाद 22 नवंबर को पाकिस्तान A और 24 नवंबर को UAE से होगा। यह एक वनडे फॉर्मेट का टूर्नामेंट होगा और फाइनल तक कुल 15 मैच खेले जाएंगे।