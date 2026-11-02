Rising Stars Asia Cup 2026: तिलक वर्मा बने कप्तान, अभिषेक शर्मा-वैभव सूर्यवंशी को भी एशिया कप की टीम में मिली जगह

अभिषेक और वैभव (फोटो- IANS)
India Squad for Rising Stars Asia Cup 2026: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। तिलक वर्मा को कप्तान बनाया गया है, जबकि रजत पाटीदार उपकप्तान होंगे। इस सीरीज में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी खेलते नजर आएंगे, जबकि रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव और हर्षित राणा को भी जगह मिली है। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 20 नवंबर को नेपाल से खेलेगी। उसके बाद 22 नवंबर को पाकिस्तान A और 24 नवंबर को UAE से होगा। यह एक वनडे फॉर्मेट का टूर्नामेंट होगा और फाइनल तक कुल 15 मैच खेले जाएंगे।
ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप का आयोजन 19 से 29 नवंबर तक दोहा, कतर में आयोजित किया जाएगा। इंडिया A को ग्रुप B में संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नेपाल और पाकिस्तान A के साथ रखा गया है। ग्रुप A में बांग्लादेश A, श्रीलंका A, अफगानिस्तान A और हांगकांग, चीन शामिल हैं। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 26 और 27 नवंबर को खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला रविवार, 29 नवंबर को होगा।
साल 2013 में पहली बार इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट का पहला खिताब टीम इंडिया ने ही जीता था लेकिन उसके बाद से अब तक उसे दूसरी ट्रॉफी का इंतजार है। 2018 और 2023 में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची लेकिन 2018 वाले टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका और 2023 वाले फाइनल में पाकिस्तान शाहीन से हार गई।
|वर्ष
|मेजबान देश
|विजेता
|फाइनल का परिणाम
|उपविजेता
|2013
|सिंगापुर
|भारत अंडर-23
|9 विकेट से जीत
|पाकिस्तान शाहीन
|2017
|बांग्लादेश
|श्रीलंका अंडर-23
|5 विकेट से जीत
|पाकिस्तान शाहीन
|2018
|श्रीलंका
|श्रीलंका अंडर-23
|3 रन से जीत
|भारत अंडर-23
|2019
|बांग्लादेश
|पाकिस्तान शाहीन
|77 रन से जीत
|बांग्लादेश अंडर-23
|2023
|श्रीलंका
|पाकिस्तान शाहीन
|128 रन से जीत
|भारत ए
|2024
|ओमान
|अफगानिस्तान ए
|7 विकेट से जीत
|श्रीलंका ए
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उपकप्तान), रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अरशद खान।
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