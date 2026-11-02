IND vs NZ: टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज, न्यूजीलैंड का सिर्फ एक! सीरीज से पहले बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में देखें कौन-कहां

भारतीय टीम अगर 5 मैचों की वनडे सीरीज को 3-2 से जीत ले तो रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीम इंडिया पहले स्थान पर बनी रहेगी और न्यूजीलैंड का दूसरा स्थान भी बरकरार रहेगा। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम 3-2 से सीरीज जीत ले तो भी रैंकिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन रेटिंग प्वाइंट्स का अंतर कम हो जाएगा। न्यूजीलैंड अगर शुरुआती तीन मुकाबलों में भारतीय टीम को हरा देती है, तो वह 113 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर पहुंच जाएगी, जबकि भारत 110 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। हालांकि, आखिरी दो मैच जीतकर भारतीय टीम फिर से पहले स्थान पर आ सकती है।