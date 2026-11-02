IND vs NZ: न्यूजीलैंड के पास दुनिया की नंबर 1 टीम बनने का मौका, लेकिन टीम इंडिया से हारी तो होगा बड़ा नुकसान

IND vs NZ ODI Series:भारतीय टीम 7 साल के बाद 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। मार्च 2019 में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली गई थी। उसके बाद से मेन इन ब्ल्यू ने सिर्फ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली है। हालांकि, 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम जीत हासिल कर दुनिया की नंबर वन टीम बनना चाहेगी, तो दूसरी ओर टीम इंडिया अपनी तैयारियों को और मजबूत करना चाहेगी।