पाकिस्तान को ट्राई-सीरीज का खिताब जीतने के बाद बड़ा झटका, ICC ने सभी खिलाड़ियों पर ठोका जुर्माना

326 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पाकिस्‍तान की टीम ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया। उसने 9 गेंद शेष रहते 7 विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाते हुए जबरदस्‍त जीत के साथ खिताब पर कब्‍जा जमाया। पाकिस्‍तान की ओर से फखर जमान ने 99 गेंदों पर 11 चौके और 6 छक्‍कों की मदद से 127 रन, साद बेग ने 75 गेंद पर 74 रन और अराफात मिन्‍हास ने 31 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली। वहीं, श्रीलंका की ओर से दिलशान मधुशंका ने सबसे ज्‍यादा तीन विकेट लिए।