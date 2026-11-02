Australia announce ODI and T20I team: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी घरेलू टी20 और वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई खास खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। अनुभवी पेसर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड सभी को ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर रखा गया है, क्योंकि वे न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। आठ मैचों के लिए टीम में कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। आईसीसी मेन्स अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पूर्व स्टार महली बियर्डमैन और ओलिवर पीक को युवा ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स और लियाम स्कॉट के साथ 14 खिलाड़ियों की वनडे टीम में शामिल किया गया है, जबकि निखिल चौधरी और जोएल डेविस, लैकलन शॉ और सैम हार्पर अगली सीरीज़ के लिए टी20 टीम में नए चेहरों में शामिल हैं।