IND vs NZ ODI Series: कब से खेली जाएगी भारत-न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज, जानें मैच शुरू होने का समय और लाइव डिटेल्स

भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का समापन हो चुका है, जहां श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने 3-2 से सीरीज पर कब्जा किया। अब दोनों टीमें पांच मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने होंगी। सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। टी20 सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होते थे, लेकिन वनडे सीरीज के मुकाबले देखने के लिए भारतीय क्रिकेट फैंस को सुबह जल्दी उठना होगा। हालांकि मैच लाइव देखने के लिए आपको ऐप या वेबसाइट बदलने की जरूरत नहीं है।
वनडे सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे, जबकि टॉस सुबह 7 बजे होगा। इन मुकाबलों को भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है। सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 7 नवंबर को वेलिंगटन में होगा। इसके बाद टीम इंडिया और न्यूजीलैंड हैमिल्टन पहुंचेंगी, जहां 10 नवंबर को सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद चौथा और पांचवां मुकाबला माउंट माउंगानुई में होगा। चौथा मैच 13 नवंबर को, जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला 15 नवंबर को खेला जाएगा।
आपको बता दें कि दोनों टीमों की आखिरी भिड़ंत पिछले साल के आखिर में हुई थी, जिसे न्यूजीलैंड ने 2-1 से अपने नाम किया था। ऐसे में टीम इंडिया अपने घर में मिली हार का बदला लेना चाहेगी और पांच मैचों की वनडे सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 123 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 63 में टीम इंडिया को जीत मिली है तो 52 बार न्यूजीलैंड को सफलता मिली है। दोनों के बीच एक मैच टाई रहा है, जबकि 7 मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाए हैं। साल 2020 से दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है।
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए) और आकिब नबी।
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।
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