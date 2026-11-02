न्यूजीलैंड को 5वां T20I जिताने वाले स्टार खिलाड़ी की लगी लॉटरी, अब भारत के खिलाफ खेलेगा पांचों ODI मैच

New Zealand ODI Squad Update: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद अब पांच वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होने जा रहा है। इससे पहले मेजबान न्‍यूजीलैंड की टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। मार्क चैपमैन और रचिन रवींद्र चोट के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। ये दोनों अब कोई वनडे मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। उनकी गैरमौजूदगी में बल्‍लेबाज विकेटकीपर टिम सीफर्ट सभी वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल हो गए हैं, जिन्‍होंने भारत के खिलाफ 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी। जबकि हेनरी निकोल्स (1-3 मैच) और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट (4-5 मैच) को टीम में शामिल किया गया है।