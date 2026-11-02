BBL 2026-27: हारिस रऊफ को एडिलेड स्ट्राइकर्स ने किया साइन, अब बेन स्टोक्स और मार्क चैपमैन के साथ मचाएंगे धूम

Haris Rauf joins Adelaide Strikers for BBL 2026-27: बिग बैश लीग के आगामी सीजन के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पाकिस्‍तानी ऑलराउंडर हारिस रऊफ को साइन किया है। अब वह अगले सीजन में बेन स्टोक्स और मार्क चैपमैन जैसे विदेशी प्‍लेयर्स के साथ खेलते नजर आएंगे। स्ट्राइकर्स के कोच टिम पेन ने रऊफ टीम से जुड़ने पर खुशी जताते हुए कहा कि हारिस एक मैच-विनर हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और दुनिया भर के फ्रैंचाइजी कॉम्पिटिशन में सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म किया है। स्ट्राइकर्स के फैंस उन्हें एडिलेड ओवल में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए देखना पसंद करेंगे। वह वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक हैं और उनमें एक पल में गेम बदलने की काबिलियत है।