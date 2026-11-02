IND vs NZ: टी20 सीरीज खत्म होते ही श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर पर उठे सवाल, पूर्व क्रिकेटर ने की जमकर आलोचना

वेंकटपति राजू ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के उस बयान पर भी अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सभी को खुश करने के लिए नहीं हैं। राजू का मानना है कि टीम मैनेजमेंट से किसी को खुश करने की उम्मीद नहीं की जा रही है, बल्कि उससे अपने मैच विनर्स का सही इस्तेमाल करने की अपेक्षा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कुलदीप यादव को तीनों फॉर्मेट की टीम में चुना जाता है तो उन्हें खेलने का मौका क्यों नहीं मिलता। राजू ने कहा कि कुलदीप जैसे गेंदबाज को मैच फिट रहने और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव हासिल करने के लिए लगातार खेलने की जरूरत है।