NZ VS IND 1st ODI: न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका, डेवोन कॉनवे भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच से बाहर

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के मुताबिक, इस घटना के तुरंत बाद दोनों खिलाड़ियों को मेडिकल सहायता दी गई और उनके सिर में लगी चोट की जांच की गई। वहीं, मैट हेनरी की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जबकि डेवोन कॉनवे को आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। जांच में उनके कन्कशन (सिर में चोट लगने के कारण होने वाली समस्या) की पुष्टि हुई है। इसके चलते वह भारत के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में नहीं खेल पाएंगे।