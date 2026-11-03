IND vs NZ: न्यूजीलैंड सीरीज के शेड्यूल से खुश नहीं हैं शुभमन गिल! बताया उनके हाथ में होता तो वो क्या करते

शुभमन गिल ने इसके लिए शेड्यूल को जिम्मेदार ठहराया है। कप्तान ने कहा, "मैं चाहता था कि वनडे और टेस्ट के बीच टी20 मैच खेले जाएं, ताकि भारत पूरी ताकत वाली टीम उतार सके। वनडे और टेस्ट सीरीज दोनों बहुत जरूरी हैं। अगर यह मेरे हाथ में होता और सभी खिलाड़ी फिट होते, तो मैं चाहता कि वे सभी खिलाड़ी पूरी वनडे सीरीज खेलें, लेकिन दो टेस्ट मैच भी बहुत जरूरी हैं। अगर यह पहले वनडे, फिर टी20 और फिर टेस्ट होता, तो हम अपनी सबसे मजबूत टीम के साथ सभी पांच वनडे मैच खेल सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि वनडे सीरीज और टेस्ट मैचों के बीच का गैप बहुत कम है।"