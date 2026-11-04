बता दें कि भारत के सामने न्‍यूजीलैंड की टीम ने 186 रन का लक्ष्‍य रखा है। इसके जवाब में भारतीय टीम ने खेल रोके जाने तक 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। भारत ने अपना पहला विकेट मात्र एक रन के स्‍कोर पर रोहित शर्मा के रूप में गंवाया, जो 6 गेंदों पर बगैर खाता खोले शून्‍य पर आउट हुए। भारतीय टीम के कप्‍तान शुभमन गिल 32 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं, भारत की रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली 27 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौकों की मदद से 29 रन बनाकर खेल रहे हैं।