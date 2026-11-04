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विराट कोहली ने चीते की तरह हवा में छलांग लगाकर पकड़ा अद्भुत कैच और फिर मनाया दिवाली स्पेशल सेलिब्रेशन

Virat Kohli Diwali Special Celebration: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में विराट कोहली ने नाथन स्मिथ का एक शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद उन्‍होंने बल्‍लेबाज को सेंड ऑफ देते हुए दिवाली स्‍पेशल सेलिब्रेशन भी मनाया।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 4 Nov 2026, 10:38 AM IST

Virat Kohli Diwali Special Celebration

नाथन स्मिथ के कैच लेते विराट कोहली (ऊपर), कैच का जश्‍न मनाते कोहली (नीचे)। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Cric_Mukku)

Virat Kohli Diwali Special Celebration after Catch: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आगाज ऑकलैंड से हो गया है। ईडन पार्क में खेले जा रहे पहले वनडे टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी मुकाबले में स्‍टार खिलाड़ी विराट कोहली ने नाथन स्मिथ का एक अद्भुत कैच भी पकड़ा है। उन्‍होंने अपनी दाहिनी ओर हवा में छलांग लगाते हुए एक हाथ से कैच पकड़ा। इस विकेट का जश्‍न भी कोहली ने खास अंदाज में मनाया। उन्‍होंने बल्‍लेबाज को सेंड ऑफ देते हुए धनुष बाण चलाने का इशारा किया।

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4 Nov 2026, 10:38 AM IST

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