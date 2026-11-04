NZ vs IND 1st ODI: विराट कोहली ने ठोका तेजतर्रार अर्धशतक, भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Photo- X/@BCCI)
NZ vs IND 1st ODI: भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज के वर्षा बाधित पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड 40.2 ओवर में 185 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। भारत को जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य मिला। हालांकि बारिश के चलते खेल में दो बार व्यवधान पड़ा। ऐसे में डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के आधार पर भारत को 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने 22.4 ओवर में 5 विकेट पर 143 रन बनाए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। भारतीय टीम के अनुभवी क्रिकेटर और ओपनर रोहित शर्मा छह गेंदों का सामना कर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ऐसे में विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला। इस दौरान दो बार बारिश के चलते व्यवधान भी उत्पन्न हुआ, जिसके चलते भारत को 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला।
चूंकि भारतीय टीम 12 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 64 रन बना चुकी थी। ऐसे में अब भारत को 20 ओवर में 79 रन की दरकार थी। संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने जहां अर्धशतक ठोका, वहींं उन्होंने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 104 गेंद में 113 रन की साझेदारी की। शुभमन गिल 18.2वें ओवर में आउट हुए। शुभमन गिल ने 56 गेंदों में 5 चौके संग 37 रनों की पारी खेली।
शुभमन गिल के बाद रोहित शर्मा भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं रह सके। 19.4वें ओवर में विराट कोहली आउट हुए। आउट होने से पहले विराट कोहली ने 51 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं श्रेयस अय्यर का साथ देने के आए अक्षर पटेल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भी चलते बने। श्रेयस अय्यर 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि भारतीय टीम जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी।
इसके बाद भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और नमन धीर ने संयम दिखाया और बिना कोई जोखिम उठाए टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी। केएल राहुल और नमन धीर क्रमशः 3 और 5 रन बनाकर नाबाद लौटे। न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि काईल जैमीसन और नाथन स्मिथ को 1-1 विकेट मिला।
इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड से टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी। अपने कप्तान शुभमन गिल के इस फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। इसके चलते न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। ओपनर विल यंग महज 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोई बड़ी साझेदारी नहीं कर पाए।
रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। न्यूजीलैंड के लिए विकेट-कीपर बल्लेबाज टिम सिफर्ट ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। अन्य बल्लेबाजों ब्लेयर टिकनर ने 34 रन, डेरिल मिचेल ने 28 रन और ग्लेन फिलिप्स ने 30 रन का योगदान दिया। जैकब डफी 15 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कीवी टीम की खराब बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छह बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को छू नहीं पाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, जबकि गुरनूर बराड़ ने 3 विकेट और अंशुल कंबोज ने 2 विकेट चटकाए।
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