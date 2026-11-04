NZ vs IND 1st ODI: विराट कोहली ने ठोका तेजतर्रार अर्धशतक, भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया

NZ vs IND 1st ODI: भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज के वर्षा बाधित पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड 40.2 ओवर में 185 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। भारत को जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य मिला। हालांकि बारिश के चलते खेल में दो बार व्यवधान पड़ा। ऐसे में डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के आधार पर भारत को 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने 22.4 ओवर में 5 विकेट पर 143 रन बनाए।