4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ vs IND 1st ODI: विराट कोहली ने ठोका तेजतर्रार अर्धशतक, भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया

NZ vs IND: भारत ने न्यूजीलैंड से पांच वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जीता लिया है। भारतीय गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 4 Nov 2026, 3:37 PM IST

New Zealand vs India 1st ODI

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली (Photo- X/@BCCI)

NZ vs IND 1st ODI: भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज के वर्षा बाधित पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड 40.2 ओवर में 185 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। भारत को जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य मिला। हालांकि बारिश के चलते खेल में दो बार व्यवधान पड़ा। ऐसे में डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के आधार पर भारत को 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने 22.4 ओवर में 5 विकेट पर 143 रन बनाए।

विराट कोहली ने ठोका अर्धशतक

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। भारतीय टीम के अनुभवी क्रिकेटर और ओपनर रोहित शर्मा छह गेंदों का सामना कर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ऐसे में विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला। इस दौरान दो बार बारिश के चलते व्यवधान भी उत्पन्न हुआ, जिसके चलते भारत को 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला।

Virat Kohli ने ODI क्रिकेट में रचा इतिहास, नंबर-3 पर 13000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्‍लेबाज बने

ये भी पढ़ें
IND vs NZ 1st ODI, Virat Kohli,

चूंकि भारतीय टीम 12 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 64 रन बना चुकी थी। ऐसे में अब भारत को 20 ओवर में 79 रन की दरकार थी। संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने जहां अर्धशतक ठोका, वहींं उन्होंने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 104 गेंद में 113 रन की साझेदारी की। शुभमन गिल 18.2वें ओवर में आउट हुए। शुभमन गिल ने 56 गेंदों में 5 चौके संग 37 रनों की पारी खेली।

शुभमन गिल के बाद रोहित शर्मा भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं रह सके। 19.4वें ओवर में विराट कोहली आउट हुए। आउट होने से पहले विराट कोहली ने 51 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं श्रेयस अय्यर का साथ देने के आए अक्षर पटेल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद उप-कप्तान श्रेयस अय्यर भी चलते बने। श्रेयस अय्यर 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि भारतीय टीम जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी।

इसके बाद भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और नमन धीर ने संयम दिखाया और बिना कोई जोखिम उठाए टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी। केएल राहुल और नमन धीर क्रमशः 3 और 5 रन बनाकर नाबाद लौटे। न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि काईल जैमीसन और नाथन स्मिथ को 1-1 विकेट मिला।

न्यूजीलैंड ने 40.2 ओवर में बनाए थे 185 रन

इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड से टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी। अपने कप्तान शुभमन गिल के इस फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। इसके चलते न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। ओपनर विल यंग महज 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोई बड़ी साझेदारी नहीं कर पाए।

रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। न्यूजीलैंड के लिए विकेट-कीपर बल्लेबाज टिम सिफर्ट ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। अन्य बल्लेबाजों ब्लेयर टिकनर ने 34 रन, डेरिल मिचेल ने 28 रन और ग्लेन फिलिप्स ने 30 रन का योगदान दिया। जैकब डफी 15 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कीवी टीम की खराब बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छह बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को छू नहीं पाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, जबकि गुरनूर बराड़ ने 3 विकेट और अंशुल कंबोज ने 2 विकेट चटकाए।

NZ vs IND 1st ODI: अंशुल कंबोज का बेहतरीन स्पेल, 2016 के बाद बने सबसे किफायती भारतीय गेंदबाज

ये भी पढ़ें
anshul kamboj latest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

4 Nov 2026, 3:37 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs IND 1st ODI: विराट कोहली ने ठोका तेजतर्रार अर्धशतक, भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

Virat Kohli ने ODI क्रिकेट में रचा इतिहास, नंबर-3 पर 13000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्‍लेबाज बने

IND vs NZ 1st ODI, Virat Kohli,
क्रिकेट

NZ vs IND 1st ODI: भारत को 32 ओवर में मिला 143 रन का संशोधित लक्ष्य

IND vs NZ 1st ODI, Virat Kohli,
क्रिकेट

NZ vs IND 1st ODI: अंशुल कंबोज का बेहतरीन स्पेल, 2016 के बाद बने सबसे किफायती भारतीय गेंदबाज

anshul kamboj latest
क्रिकेट

Men’s U19 Asia Cup 2026 Live Streaming: कब-कहां देखें U-19 एशिया कप के मुकाबले, जानें पूरी जानकारी

Men's U19 Asia Cup 2026.
क्रिकेट

IND vs NZ 1st ODI: बारिश से रुका भारत बनाम न्‍यूजीलैंड मैच, 20 ओवर का हुआ मुकाबला तो जानें कितने रन का मिलेगा लक्ष्य

IND vs NZ 1st ODI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.