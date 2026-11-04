NZ vs IND: न विराट कोहली की तूफानी फिफ्टी, न अर्शदीप सिंह की बॉलिंग! शुभमन गिल ने बताया किसने पलटा मैच का रुख

अंशुल कंबोज और गुरनूर बराड़ की तारीफ करते हुए शुभमन गिल ने कहा, "अंशुल एक ऐसे गेंदबाज हैं जो इन परिस्थितियों के लिए एकदम उपयुक्त है। वह हमेशा तेज गेंदबाजी करते हैं और गेंद को सीम कराने की कोशिश करते हैं। वह पुरानी गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं।" बीच मैच में बारिश की वजह से हुई दिक्कतों के बारे में बात करते हुए गिल ने कहा, "जब आप क्रीज पर सेट हो चुके हों और तभी बारिश आ जाए, तो चीजें आसान नहीं होतीं। बारिश के बाद पिच थोड़ी तेज हो गई और गेंद और भी तेजी से आने लगी। इससे लक्ष्य भी कम हो गया। इसलिए, हमने बस अपना सामान्य खेल खेलने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि विराट भाई ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने हमारे लिए चीजें काफी आसान कर दीं।