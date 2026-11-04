IND vs NZ 1st ODI: ऑकलैंड में जीत के बावजूद अर्शदीप सिंह को इस बात का मलाल, 4 विकेट चटकाने के बाद भी जताया अफसोस

शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड के 9 विकेट 146 रन पर गिर गए थे। इसके बाद आखिरी विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी करते हुए ब्लेयर टिकनर और जैकब डफी ने टीम का स्कोर 185 तक पहुंचा दिया। टिकनर ने 23 गेंदों में 34 रन की अपनी पारी में चार छक्के मारे, जिसमें अर्शदीप के खिलाफ 38वें ओवर में लगाए गए तीन छक्के भी शामिल थे। भारत की तरफ से अर्शदीप ने 4 विकेट लिए, जबकि गुरनूर बराड़ ने 3 विकेट लिए। अंशुल कंबोज को 2 विकेट मिले।