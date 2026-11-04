TATA WPL 2027: वडोदरा और मुंबई करेंगे वूमेंस प्रीमियर लीग 2027 की मेजबानी, दोनों शहरों में होंगे 11-11 मैच, जानें पूरी डिटेल्स

5वें सीजन की शुरुआत 14 जनवरी को वडोदरा में होगी। पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला पूर्व चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) से होगा। वडोदरा में 24 जनवरी तक 11 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद टूर्नामेंट अपने दूसरे लेग के लिए मुंबई पहुंचेगा, जहां ब्रेबोर्न स्टेडियम में 26 जनवरी से बाकी 11 मैच खेले जाएंगे। लीग स्टेज के मुकाबले 3 फरवरी तक होंगे, जिससे प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों की तस्वीर साफ हो जाएगी।