NZ vs IND: टीम इंडिया ने ऑकलैंड वनडे जीतते ही किया बड़ा कारनामा, 12 सीरीज के बाद टूट गया न्यूजीलैंड का तिलिस्म

186 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान बारिश शुरू हुई और मैच रोक दिया गया। इसके बाद टीम इंडिया को 32 ओवर में 143 रन का टारगेट दिया गया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए। शुभमन गिल ने 37 रन बनाए, तो श्रेयस अय्यर 15 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली ने 51 गेंदों में 74 रन की पारी खेली और टीम इंडिया की जीत तय कर दी। टीम इंडिया ने 22.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 143 रन बनाते हुए जीत हासिल कर ली।