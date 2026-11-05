Ranji Trophy: अजित राम ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में किया कमाल, तमिलनाडु ने चंडीगढ़ को पारी और 259 रन से हराया

Chandigarh vs Tamil Nadu: तमिलनाडु ने रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ग्रुप-डी मैच में शानदार प्रदर्शन कर चंडीगढ़ को पारी और 259 रन से हराया। तमिलनाडु ने 7 विकेट पर 571 रन बनाकर पहली पारी घोषित करने के बाद चंडीगढ़ को 94 रन पर ऑलआउट कर फॉलोऑन खेलने को मजबूर कर दिया। चंडीगढ़ की टीम दूसरी इनिंग में भी 210 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह तमिलनाडु ने चंडीगढ़ को पारी और 259 रन से हराकर जीत हासिल कर ली।