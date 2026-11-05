सूर्यकुमार यादव को फिर मिलने वाली है टीम की कप्तानी, जानें कब-कौन से टूर्नामेंट में संभालेंगे कमान?

Suryakumar Yadav set to lead Mumbai: भारत के टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर टीम की कमान मिलने वाली है, लेकिन इस बार वह टीम इंडिया नहीं, बल्कि घरेलू सीजन में मुंबई की कमान संभालने वाले हैं। सूर्या घरेलू सीजन में बतौर कप्‍तान वापसी करने के लिए तैयार हैं, ताकि आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) और विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में अपनी फॉर्म वापस पाकर भारतीय टीम के दरवाजे पर दस्‍तक दे सके। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई सेलेक्शन कमिटी ने खुद उन्‍हें मुंबई टीम का कप्तान बनाने का फैसला किया है।